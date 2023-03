Lyt til artiklen

Hendes forslåede og forkullede lig lå efterladt i et skovkrat på Staten Island, New York.

Den ukendte kvinde var blevet bagbundet med håndjern, slået i baghovedet 17 gange med en hammer, hvorefter gerningsmanden havde sat ild til hendes gennemtæskede krop.

Sådan blev hun fundet af en tilfældig forbipasserende, og det bestialske drab skabte chok og rædsel i hele USA.

Året var 1991, og i mere end 30 år har det været en gåde, hvem den dræbte kvinde var.

I årenes løb er hun blevet omtalt som 'kvinden med skorpion-tatoveringen' – hendes eneste tydelige kendemærke.

Takket være ny dna-teknologi er det nu endelig lykkedes amerikanske retsmedicinere at fastslå, at liget er identisk med den dengang 30-årige Christine Belusko fra Clifton i New Jersey.

Det skriver blandt andre Sky News, The New York Post og CBS News.

Men flere store – og afgørende – spørgsmål er der endnu ikke kommet svar på:

For hvem slog den unge kvinde ihjel? Og hvorfor? Og ikke mindre interessant: Hvor er Beluskos dengang toårige datter, Christa Nicole, blevet af?

Tirsdag afholdt distriktsadvokaten for Staten Island pressemøde om sagen, og her fortalte Michael McMahon, at hans kontor har samarbejdet med politiet i New York og FBI om at anvende ny teknologi til at identificere kvinden og hendes datter.

»Vi har allerede orienteret hendes familie om hendes død, og vi fortsætter med at gøre vores bedste for at finde Christa Nicole, så vi kan fortælle hende, hvem hendes mor var, og hvad der er blevet gjort for at bringe retfærdighed i denne sag,« sagde McMahon på pressemødet.

»Vi kan ikke bringe hende tilbage, men vi ønsker, at Christa Nicole ved – og hendes familie – at hun aldrig blev glemt.«

At den myrdede kvinde havde et barn har hidtil ikke været kendt af offentligheden.

På pressemødet offentliggjorde politiet et babybillede af datteren sammen med en fotomanipulation, som man forestiller sig, hun ser ud i dag, hvis hun stadig er i live.

Politiet opfordrede også alle, der kan hjælpe med at lokalisere Christa Nicole, til at henvende sig.