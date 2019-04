Det sker engang i mellem, at kriminalsager stemples som uløselige.

Det kan være på grund af manglende spor, eller fordi morderen slap væk og stadig efterlyses.

Efterforskere har i følge ABC News sigtet en morder i en 46 år gammel uopklaret sag ved hjælp af en nyere DNA metode.

Men først lidt forhistorie:

Den 23. august 1972 havde 20-årige Jody Loomis planer om en ridetur på sin hest. Men Jody Loomis nåede aldrig hen til stalden, for hun blev angrebet og skudt i hovedet.

Hun blev voldtaget, og hendes krop blev efterladt i skoven i nærheden. Død og næsten nøgen.

Dengang undersøgte man DNA'en i det sæd, man fandt på den døde, unge kvinde, men efterforskerne fandt aldrig frem til den skyldige.

Det forklarede Snohomish Sounty Sheriff's Office i en pressekonference torsdag.

Men mange år senere skulle en ny teknologi vise sig at finde afgørende beviser i de gamle DNA prøver.

Genetisk genealogi Metoden genetisk genealogi blev første gang brugt i april 2018, da politiet fandt frem til og arresterede den formodede 'Golden State Killer'. Siden har metoden fundet til mere end 40 mistænkte i voldelige forbrydelser i USA. Kilde: ABC News

Efterforskerne tog sagen op i 2018 på grund af metoden genetisk genealogi - eller genetisk slægtsforskning.

Her benytter eksperterne DNA fra en ukendt morder og forsøger at identificere gerningsmanden ved at spore stamtræet gennem familiemedlemmer, som frivilligt sender deres DNA til offentlige slægtsdatabaser.

Slægtsforskere fandt, at den hidtil ukendte DNA profil tilhørte én ud af seks brødre.

Jody Loomis formodede morder var blandt én af dem, nemlig 77-årige Terrence Miller, der allerede har seks lovovertrædelser på papirerne.

Billedet viser hvordan man tidligere har eftersøgt tip i den upklarede sag fra 1972. Foto: Snohomish County Sheriffs Office Vis mere Billedet viser hvordan man tidligere har eftersøgt tip i den upklarede sag fra 1972. Foto: Snohomish County Sheriffs Office

Men politiet var nødt til at være sikre på, at det var den rette mand, de havde i søgelyset. Derfor måtte de skaffe noget DNA, de med sikkerhed vidste, ville være hans.

I august 2018 skyggede efterforskere Miller til et casino og fik fat i en kaffekop, han havde smidt ud i skraldespanden.

Senere bekræftede DNA tests, at kaffekoppen matchede DNA'en fra sæden på Jody Loomis gamle ridestøvle.

I november 2018 tog to undercover betjente ud til Terrence Miller og hans kones hjem i Edmonds, Washington, hvor han sammen med sin kone har en keramikbutik i garagen.

Og pudsigt nok bemærkede politibetjentene en ældre avis fremme på adressen, med en forsideartikel om hvordan politiet ved hjælp af genetisk slægtsforskning havde lykkedes med at finde en lokal dobbeltmorder.

Metoden, der senere skulle gøre Terrence Miller sigtet i sagen.

'Tilstedeværelsen af avisen syntes i bedste fald et mærkeligt tilfælde,' havde en anklager ifølge ABC News noteret i en skriftlig erklæring i sagen.

Terrence Miller blev arresteret i sit hjem onsdag, og han sigtes for mord. Han kendte ifølge politiet ikke til Jody Loomis før mordet.