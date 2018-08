20 år efter drabet på en 11-årig hollandsk dreng er det lykkedes politiet at finde frem til gerningsmanden via et dna-match. Ingen ved dog, hvor den 55-årige befinder sig i dag.

Siden drabet på 11-årige Nicky Verstappen i august 1998 har hollandsk politi været på bar bund i sagen, men nu er der konstateret et dna-match med den 55-årige Joseph Theresia Johannes Brech, der stammer fra Simpelveld. Han er nu mistænkt for drabet, men han lader til at være flygtet for flere måneder siden. Tilbage i april meldte hans familie ham savnet, skriver den hollandske avis Algemeen Dagblad og britiske BBC.

Joseph Theresia Johannes Brech var spejderleder for 10-14-årige drenge og var 13 år før drabet på Nicky Verstappen sigtet i en sag om seksuelt misbrug. Men han blev frikendt. Anklagemyndigheden er dog ramt af tekniske udfordringer, som gør, at man ikke kan tilgå sagen i dag, og det har derfor ikke umiddelbart været muligt at genmemgå den for at se, om der er tale om den samme person, der er nu er eftersøgt for drabet på Nicky Verstappen.

Foto: MARCEL VAN HOORN/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: MARCEL VAN HOORN/AFP/RITZAU SCANPIX

Det er den største dna-eftersøgning i hollandsk historie, hvor mere end 14.000 mænd har afleveret dna frivilligt. Det gjorde Joseph Theresia Johannes Brech dog ikke, rapporterer den hollandske tv-station NOS.

Politiet afhørte i sin tid Joseph Theresia Johannes Brech, da han befandt sig i det område, hvor Nicky Verstappen blev dræbt. Han blev sågar stoppet kort efter Nickys død, men blev aldrig mistænkt i sagen. Politiet formoder, at han stadig er i live, og der er nu indledt en eftersøgning af ham. Det ser umiddelbart ud til, at han har forberedt sin forsvinden.

BREAKING NEWS: Jaaaa....! Er is - eindelijk - een DOORBRAAK in de zaak van Nicky Verstappen! Hoera! Met de familie zal ik om 12:00 uur op persco van politie/justitie in Maastricht een uitgebreide verklaring afleggen. Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day! pic.twitter.com/Mk0Mb35m2J — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) August 22, 2018

Nicky Verstappen forsvandt natten mellem søndag den 9. og mandag den 10. august 1998, hvor han var på en sommerlejr. Han blev fundet død i en skov nær lejren om mandagen. Der blev dengang fundet dna fra en person på hans tøj.