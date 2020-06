Det tog ham kun 38 sekunder at tage to liv.

Til gengæld har svensk politi foreløbig været 16 år om at finde ud af, hvem der en oktoberdag i 2004 slog den otte-årige skoleelev Mohammed Ammouri og den 56-årige lærerinde Anna-Lena Svenson ihjel i noget, der ligner en blodrus.

Dobbeltdrabet i Linköping rystede hele Sverige og har været en af de største uopklarede mordgåder i landet.

Derfor var det også breaking news, da politiet tirsdag formiddag kunne afsløre, at man nu endelig havde et gennembrud i sagen:

De har anholdt den mand, de mener, brutalt stak først den lille dreng med en kniv og derefter også angreb den 56-årige kvinde.

Det skriver flere svenske medier. Blandt dem Aftonbladet og Dagens Nyheter.

Drabene fandt sted i et boligområde i det centrale Linköping i det sydlige Sverige, og politiet har hele tiden betragtet de to ofre som fuldstændig tilfældige.

Under flugten smed drabsmanden kniven fra sig, og på den blev der fundet rigeligt med DNA-spor.

Cirka 5.000 mennesker er blevet testet i sagen, men uden held.

Indtil nu.

Nu har banebrydende ny efterforskningsteknologi nemlig gjort det muligt at finde frem til den mulige gerningsmand.

For første gang i svensk kriminalhistorie har politiet kombineret den nyeste viden om DNA med slægtsforskning - såkaldt 'genetisk genealogi'.

»Det her er en større revolution end fingeraftrykket. Jeg tror, at det kommer til at blive vores standardprocedure i fremtiden. Det er et meget kraftfuldt værktøj, siger Peter Sjölund til avisen Dagens Nyheter.

Den otte-årige drengs far, Hassans Ammouris, siger til avisen Expressen, at familien er lettede over den seneste udvikling i sagen.

»De (politiet, red.) sagde, at de havde en gerningsmand. Vi er samlet herhjemme. Det er en stor dag for os. Det er retfærdighedens dag,« siger han til avisen og fortsætter: »Vi har hele tiden troet på, at den dag ville komme. En dag, som giver os sandheden om morderen, som berøvede vores søn livet.«

På nuværende tidspunkt har politet ikke offentliggjort flere oplysninger om drabsmanden. Kun, at det drejer sig om en mand, der er født i 1983.