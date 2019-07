Charlie Elphicke, konservativt parlamentsmedlem, anklages for overgreb på to kvinder. Han nægter sig skyldig.

Det konservative medlem af det britiske parlament Charlie Elphicke er blevet tiltalt for tre tilfælde af seksuelle overgreb. Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC.

Anklagerne kom frem i 2017, hvor Charlie Elphicke blev suspenderet af det konservative parti. Han blev dog taget til nåde i 2018, før premierminister Theresa May skulle igennem en tillidsafstemning i parlamentet.

- CPS (Crown Prosecution Service) har i dag tiltalt Charlie Elphicke, parlamentsmedlem for Dover, for tre tilfælde af seksuelle overgreb mod to kvinder.

- Det er sket efter en gennemgang af politiets sagsakter. Vi minder alle om, at der nu er en aktiv sag mod Charlie Elphicke, og at han har ret til en fair rettergang, skriver CPS ifølge The Guardian.

Siden 2017 har der været fokus på overgreb i relation til det britiske parlament.

Det skete, efter at en liste over overgreb begået af nuværende og tidligere politikere blev offentliggjort. Listen skulle være blevet lavet af kvindelige medarbejdere, både for at dokumentere overgreb og som en advarsel til nye ansatte om, hvem de skulle være varsomme overfor.

Sagen kostede en stribe politikere deres job, blandt andre daværende forsvarsminister Michael Fallon.

48-årige Charlie Elphicke har erklæret sig uskyldig i anklagerne om, at han skulle have begået overgreb mod ansatte.

Det da det i fjor kom frem, at han var blevet afhørt af politiet, sagde Elphicke:

- Jeg samarbejder med politiet og har gjort det klart, at jeg nægter at have gjort noget galt. Nu, da jeg endelig er opmærksom på, hvad anklagerne går ud på, er jeg sikker på, at jeg vil kunne rense mit navn.

/ritzau/