En mand fra Malaysias hovedstad Kuala Lumpur laver lige nu overskrifter i landets aviser - og det sker på den bedste tænkelige baggrund i disse corona-tider.

Han har nemlig fundet på et genialt påfund, der tilsyneladende har fået de unge mennesker i hans nabolag til at overholde påbuddet om at blive inden døre.

Muhammad Urabil Alias havde længe været irriteret over, at påbuddet ikke blev overholdt, og det fik ham til at reagere. Han valgte at gå en helt speciel vej.

I stedet for at komme med skæld ud eller argumenter klædte han sig ud som spøgelse og fik taget nogle ildevarslende fotos.

»På trods af påbuddet var mange stadig ude om natten, så jeg besluttede mig for at lægge billederne på Facebook,« siger den 38-årige mand ifølge malaymail.com.

Opslaget er blevet delt tusindvis af gange, og Alias glæder sig over, at han har formået at gøre, hvad myndighederne ikke har haft held med.

Ifølge ham har politiet nemlig patruljeret meget i hans kvarter for at komme problemet med uvorne unge til livs, men det gav ikke det ønskede resultat.

»Efter jeg uploadede billeder på Facebook gik de i panik og var for bange til at komme ud,« slår han fast.