Han var forsvundet fra familien i seks år.

Men nu er de blevet genforenet.

17-årige Alex Batty har nu givet sit første store interview siden sin forsvinden.

Det har han gjort til engelske The Sun.

Alex Batty blev fundet gående hvileløst rundt langs vejen i Frankrig i starten af december – efter at han have været forsvundet i seks år. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Alex Batty blev fundet gående hvileløst rundt langs vejen i Frankrig i starten af december – efter at han have været forsvundet i seks år. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Batty var 11 år, da han i 2017 tog på ferie i Spanien med sin mor, Melanie Batty, der ikke har den juridiske forældremyndighed over sønnen, og sin bedstefar.

Her levede de en alternativ livsstil, som Alex Batty altså for nylig fik nok af.

Det var ikke sådan, at moderen holdt ham kidnappet, men hun gjorde heller ikke noget for at opretholde forbindelsen med familien i England.

»Min mor er en fantastisk person, og jeg elsker hende, men hun er bare ikke en god mor,« siger han.

Men der skulle altså gå hele seks år, før det blev for meget.

»Jeg havde et skænderi med min mor, og jeg tænkte bare, at jeg ville afsted nu, for jeg ville ikke bo hos hende,« siger teenageren, der var blevet træt af konstant at flytte og arbejde sammen med moderen og bedstefaren.

»Jeg begyndte først at overveje at tage afsted, da jeg var 14-15 år. Jeg indså, at jeg ikke havde nogen fremtid med dette liv. Vi flyttede rundt, og jeg havde ingen venner eller noget socialt liv. Og så var det bare arbejde, arbejde, arbejde,« fortæller Alex Batty.

Han gik ikke i skole, men forsøgte at lære sprog og matematik ved selv at læse nogle lærebøger.

Som 16-årig fortalte han sin bedstefar, at han gerne ville tilbage til England.

»Min mor var imod den tanke. Hun var meget imod den engelske regering. Hun var bekymret for, at jeg skulle tilbage og få et id-kort, og så ville jeg blive anbragt i pleje,« siger han.

Mandag den 11. december besluttede han sig så for at tage afsted, og i sidste weekend kunne han så blive genforenet med sin bedstemor, der har forældremyndigheden over ham.

»Da jeg kom tilbage til Manchester, regnede det som sædvanligt. Jeg blev kørt til min bedstemors hus, og jeg trådte ind af døren og ind i stuen. Jeg begyndte at ryste og gav hende et kæmpe kram,« fortæller Batty, der nu vil forsøge at indhente så meget skolegang, at han kan komme til at læse datalogi.