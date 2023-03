Lyt til artiklen

Grækenland står stille.

En generalstrejke har torsdag lammet store dele af landet som protest mod den togulykke, der for få uger siden krævede 57 dødsofre ved byen Larissa.

Landets lufthavne er tomme, for ingen fly vil lette eller lande før efter midnat, hvor det er blevet fredag.

De græske togstationer står ligeledes ubenyttede hen, og det samme gør metrostationerne i løbet af torsdagens 24 timer.

Her ses en tom banegård i Athen. Foto: KOSTAS TSIRONIS Vis mere Her ses en tom banegård i Athen. Foto: KOSTAS TSIRONIS

I det hele taget er store dele af transportsektoren omfattet af den store strejke, som er blevet til på initiativ af nogle af landets største fagforeninger.

Eksempelvis kører der heller ingen taxaer. Og der sejler ingen færger. Det har i stor grad flere gange været tilfældet siden dødsulykken.

Men torsdag er også skoler og butikker lukket, mens også journalister på de græske medier har nedlagt deres arbejde.

I stedet har mange indbyggere samlet sig i demonstrationer over hele lande, hvilket er sket mange gange tidligere siden togulykken, hvor det er også er kommet til voldelige sammenstød med politiet.

Ofrene for togulykken mindes foran en butik i Athen. Foto: KOSTAS TSIRONIS Vis mere Ofrene for togulykken mindes foran en butik i Athen. Foto: KOSTAS TSIRONIS

En trafikleder anklages for at have forårsaget ulykken ved at sende et passagertog og et godstog ind på samme spor fra hver sin retning.

Han risikerer fængsel på livstid, hvis han dømmes i sagen, men de utilfredse grækere kræver et generelt øget fokus på landets jernbaner fra de græske myndigheder.

Tidligere har den græske transportminister trukket sig som følge af ulykken.