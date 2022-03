Den seneste tid er situationen i Ukraine i flere efterretningsanalyser blevet beskrevet som et 'dødvande', efter den russiske styrke flere steder er blevet bremset og nu står stille.

Men det er ikke nødvendigvis udelukkende godt – for det kan få Rusland til at lede efter 'andre udveje'.

Det fortæller den norske generalløjtnant Robert Mood, der er formand for det norske Røde Kors og tidligere hærofficer, til norsk TV 2.

»Den klassiske krigsførelse er stoppet op, og Rusland leder efter andre udveje. Vi bør ikke udelukke at cyberangreb, og brugen af både kemiske og biologiske våben kan være mulige udfald,« siger han.

Arkivfoto af Vladimir Putin. Foto: SERGEI GUNEYEV

Hvis det sker, vil det kunne ramme den civile befolkning hårdt. For ikke at sige meget hårdt.

Til norsk TV 2 forklarer Robert Mood, at hvis den type våben tages i brug – og det er værd at bemærke, at der er tale om et 'hvis' – vil det muligvis kunne indgå i en strategi i storbyerne for at få ukrainerne til at overgive sig.

De kan også bruges på en anden måde. Nemlig som en del af informationskrigen:

»Rusland kan bruge denne type våben og derefter skyde skylden på Ukraine. I vores del af verden ved vi, at man i lille grad vil tro på det, men i andre dele af verden, hvor man lettere køber Ruslands argumenter, vil det så en tvivl. Denne tvivl er meget vigtig for Rusland nu, som krigen fortsætter,« forklarer Robert Mood til det norske medie.

Han er ikke den eneste, der har nævnt, at biologiske og kemiske våben kan blive en del af Ruslands plan i Ukraine.

Mandag aften fortalte den amerikanske præsident, Joe Biden, at Ruslands – ifølge ham – falske beskydninger om, at Ukraine ligger inde med biologiske og kemiske våben er 'et klart tegn' på, at Putin overvejer at bruge den slags våben selv.

»Han har allerede brugt kemiske våben i fortiden, og vi bør være forsigtige med, hvad der kommer til ske,« sagde Biden ifølge The Guardian.

Biden fremlagde dog ikke nogen beviser eller efterretninger til baggrund for sin udtalelse.