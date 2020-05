Roberto Azevedo, direktør for handelsorganisationen WTO, forlader sin post i august af personlige grunde.

Generaldirektøren for Verdenshandelsorganisationen WTO, Roberto Azevedo, meddeler, at han træder tilbage af personlige grunde. Han forlader sin post den 31. august og dermed et år før tid.

Den 62-årige brasilianer siger, at han går af hensyn til sin familie.

- Det er en personlig beslutning af hensyn til min familie. Det er ikke et spørgsmål om helbred, og jeg ingen politiske mål med det, siger han og understreger, at det ikke har været en let beslutning for ham.

Azevedos afgang kommer på et kritisk tidspunkt for WTO, men han mener selv, at et hurtigt lederskifte vil bidrage til at styrke organisationen under coronakrisen.

Azevedo har været WTO's generaldirektør siden september 2013.

WTO er en af de internationale organisationer, der har været i uvejr, siden Donald Trump blev præsident i USA.

Det har blandt andet betydet, at organisationens appeldomstol er blevet sat ud af spillet.

WTO har en appeldomstol, hvor lande kan få afgjort deres handelsslagsmål. Domstolen har eksisteret siden 1995 og har afgjort over 500 stridigheder.

Der skal tre dommere til for at føre en sag i WTO-domstolen. Dommerne får løbende deres mandat forlænget.

Siden indsættelsen af Donald Trump som præsident i USA har amerikanerne nægtet at lade nye dommere udnævne.

I december sidste år efterlod det appeldomstolen med under tre dommere. Og dermed opstod der en tilstand for handelsstridigheder, som Dansk Industri dengang kaldte for "en junglelov".

En af Azevedos fire vicegeneraldirektører vil formentligt overtage som fungerende generaldirektør frem til september 2021, skriver erhvervsmediet Bloomberg.

De fire vicegeneraldirektører er Yonov Frederick Agah fra Nigeria, Karl Brauner fra Tyskland, Alan Wolff fra USA og Yi Xiaozhun fra Kina.

I april sagde Azevedo, at verden måske står over for den værste recession i vor levetid, hvis coronakrisen varer ved.

WTO anslår, at nedgangen i den globale handel vil være et sted mellem 13 og 32 procent i 2020. De to tal er henholdsvis den mest optimistiske og den mest pessimistiske vurdering.

/ritzau/AFP