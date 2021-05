Lovændring fra Polens nationalistiske regeringskoalition er i strid med EU-traktaten, mener toprådgiver.

En polsk lovændring, der er indført af landets nationalistiske regeringskoalition og omhandler landets dommere, er i strid med EU-retten.

Det siger generaladvokaten ved EU's øverste domstol torsdag.

Generaladvokaten er en form for juridisk toprådgiver, der ser på en sag, inden den kommer for EU-Domstolen. Domstolen følger sædvanligvis - men ikke altid - generaladvokatens afgørelser.

Den polske lov giver justitsministeren mulighed for at udnævne dommere til højere domstole midlertidigt.

Det giver regeringen mulighed for at blande sig over for den dømmende magt, og det er i strid med EU's grundlæggende traktater, afgør generaladvokaten.

Udmeldingen er endnu et slag mod den euroskeptiske koalition i Polen, som har ligget i strid med EU om det polske retsvæsens uafhængighed, siden den kom til magten i 2015.

- Generaladvokaten konkluderer, at under de omstændigheder, der er gældende ved de vigtigste retsmøder, er det nødvendigt med minimums-garantier for at sikre en uomgængelig adskillelse af den udøvende og den dømmende magt, skriver generaladvokaten i en erklæring.

Han tilføjer, at der i den polske lovgivning ikke findes tilstrækkeligt med foranstaltninger, som kan hindre, at individer, der skal igennem en retssag, får mistanke om, hvorvidt dommerne i en sag kan være udsat for pres udefra eller for politisk indblanding.

I 2017 foreslog den polske regering en ændring af proceduren for sammensætningen af Det Nationale Domstolsråd.

Ifølge den skulle 15 af rådets 25 medlemmer vælges af parlamentet i stedet for af to dommerforeninger.

Det har flere polske dommere og EU-Kommissionen kritiseret. De siger, at udnævnelserne kan blive politiske. Det er i strid med princippet om magtens tredeling.

/ritzau/