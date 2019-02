Mens koalition har indledt angreb mod Islamisk Stat, planlægger USA snarlig tilbagetrækning i Syrien.

Det er formentlig blot et spørgsmål om "uger", før USA påbegynder den planlagte tilbagetrækning af tropper i Syrien.

Det siger chefen for det amerikanske militær i Mellemøsten søndag ifølge Reuters.

- Med hensyn til tilbagetrækning... Jeg tror, vi er på rette vej, siger general Joseph Votel.

- At flytte mennesker er nemmere end at flytte materiel, så i øjeblikket er vi i gang med at fjerne alt det udstyr, som vi ikke har brug for, tilføjer generalen.

Joseph Votel understreger, at det præcise tidspunkt for tilbagetrækningen vil afhænge af situationen i Syrien.

Adspurgt om, hvorvidt der er tale om dage, uger eller måneder, før USA begynder at trække styrkerne ud af Syrien, siger Joseph Votel:

- Formentlig uger. Men som sagt vil det afhænge af situationen på jorden.

Meldingen kommer, få dage efter at Syriens Demokratiske Styrker, SDF, der støttes af USA, indledte et angreb mod den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) i det østlige Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, overraskende mange, da han i december meddelte, at de 2000 amerikanske tropper i landet skulle hentes hjem.

Ifølge præsidenten var IS besejret, og missionen i Syrien var dermed slut.

USA har dog tøvet med at melde klart ud, hvornår de amerikanske tropper skal hentes hjem.

Derudover mangler Trump-administrationen fortsat en plan for, hvordan de USA-støttede kurdiske styrker skal beskyttes, når amerikanerne trækker sig ud af landet.

Mens amerikanske styrker snart forlader Syrien, så er der ingen planer om at trække tropper hjem fra nabolandet Irak, siger Joseph Votel.

Generalen har tidligere advaret om risikoen for, at IS vil genopstå, hvis ikke USA er med til at fastholde presset på bevægelsen.

Mange eksperter på området vurderer, at IS stadig har ledere, krigere og ressourcer nok til at lancere en ny bølge af angreb i regionen.

/ritzau/