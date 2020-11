»Jeg siger, der er en risiko for det, og vi skal være opmærksomme på disse risici.«

Sådan siger Sir Nick Carter, der er general i den britiske hær, da han bliver spurgt, om der er en mulighed for en ny verdenskrig.

Det skriver det store medie The Guardian.

Vurderingen fra Sir Nick Carter sker på baggrund af flere bekymringer. Først og fremmest er han nervøs for, at regionale konflikter kan eskalere. Derudover understreger generalen, at forskellige optrapninger kan medføre fejlberegninger.

Generalen vil ikke udelukke en ny verdenskrig. Foto: Andrew Parsons/10 Downing St Vis mere Generalen vil ikke udelukke en ny verdenskrig. Foto: Andrew Parsons/10 Downing St

Og hvis en ny verdenskrig skulle bryde ud, så vil den britiske hær måske få hjælp fra teknologien. Sir Nick Carter mener således, at der vil være robotter i hæren i løbet af 2030'erne.

»Jeg tror, vi kunne have en hær, hvor antallet siger 120.000 soldater. Af dem vil 30.000 være robotter. Hvem ved?« lyder det helt præcist.

The Guardian skriver, at idéen med robotterne er, at de skal hjælpe de menneskelige soldater ved frontlinjen i krig.

Mediet tilføjer, at krigsførelsen med robotter er kernen i den planlagte integrerede femårige britiske forsvarsanalyse.

Antallet af soldater i den britiske hær har ikke været tilfredsstillende de seneste år, og eventuelle robotter skal dermed hjælpe med at sikre, at soldaterne ikke bliver for få.

Politikken er på nuværende tidspunkt, at det er kun er menneskelige soldater, der må affyre de forskellige våben i krig.