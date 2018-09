Et særligt mindekompleks bygget af fangearbejdere vil ikke længere være rammen om Francos grav.

Madrid. Parlamentet i Spanien har godkendt planer om at åbne den afdøde general Francisco Francos grav og flytte ham.

Francos styrede Spanien, efter at han vandt borgerkrigen i 1930'erne, indtil hans død i 1975.

På nuværende tidspunkt ligger Franco begravet i et mausoleum, der er del af et større mindekompleks opkaldt efter Franco selv.

Monumentet med mausoleet blev bygget af fangearbejdere, der var modstandere af generalens styre.

Komplekset kaldes De Faldnes Dal. Ud over Franco ligger også Jose Antonio Primo de Rivera, der var grundlægger af fascistpartiet Falange og omkring 50.000 ukendte, der døde under borgerkrigen - oftest i kamp for Francos side.

Den socialdemokratiske regering har ønsket at flytte Francos lig. I stedet skal De Faldnes Dal være "et mindested for fascismens ofre".

Forslaget er blevet godkendt med et flertal med 172 stemmer for og 2 imod. 164 afstod fra at stemme. Det var politikere fra det borgerlige centrum-højre parti Ciudadanos (Borgerpartiet) og det konservative Partido Popular (Folkepartiet).

Ciudadanos' partileder, Albert Rivera, har tidligere kritiseret forslaget.

- Det virker, som om nogle ønsker at vende tilbage til kampe mellem røde og hvide (angivelser for de to sider under borgerkrigen, red.), sagde han til The Guardian i august.

Ifølge oppositionen vil beslutningen blot åbne gamle sår. Regeringens modargument er, at sårene aldrig er helet.

