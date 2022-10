Lyt til artiklen

Efter det største koordinerede angreb på byer over hele Ukraine mandag, står spørgsmålet tilbage: Hvad er det, Vladimir Putin forsøger med sine angreb på civilbefolkninger og civil infrastruktur?

En del af forklaringen ligger formodentlig i udnævnelsen af general Sergei Surovkin som øverstbefalende for de russiske angrebsstyrker.

‘General Armageddon,’ som Surovkins egne soldater kalder ham, er kendt som en skånselsløs krigsleder, der blandt andet var hovedansvarlig for, at Aleppo i Syrien blev jævnet med jorden.

Dengang blev der på ingen måde taget hensyn til de menneskelige omkostninger, og om ikke andet, så håber Putin formodentlig på, at hans nådesløse lederskab, vil skabe frygt blandt borgerne i Kyiv, Kharkiv, Lviv og de andre store ukrainske byer, der mandag blev ramt af russiske missiler.

Det er første gang, at Rusland rammer mål i det centrale Kyiv med missiler

»Jeg er ikke overrasket over, hvad der skete denne morgen i Kyiv. Surovkin er fuldstændig skånselsløs og har ingen respekt for menneskeliv. Jeg frygter, at hans hænder vil blive fuldstændig smurt ind i ukrainsk blod,« siger en af Surovkins tidligere kollegaer fra det russiske forsvarsministerium anonymt til The Guardian.

De mere end 85 missiler, der blev sendt ind over Ukraine mandag, var dog ikke det eneste signal om, at krigen nu går ind i en ny fase. Belarus enehersker, Aleksandr Lukasjenko lod forstå, at man nu indgår i en særlig taskforce med Rusland for at imødegå trusler.

»Ukraine overvejer ikke blot, men er ved at forberede angreb på Belarus territorie. Vi har derfor indgået en aftale med Rusland om at udstationere en gruppering, bestående af både russiske og belarusiske styrker i Belarus,« sagde Lukascheno i en TV-transmitteret tale mandag.

B.T.s internationale korrespondent, jakob Illeborg, skriver om den dramatiske udvikling i Ukraine.

Dermed ser Putin ud til endelig at have fået presset Lukashenko til aktivt at medvirke i krigen. Putin har forsøgt noget sådan siden foråret.

»Ukraine udgør ingen trussel mod Belarus. Det er en løgn, Lukashenko bruger til at retfærdiggøre sin deltagelse i terroren mod Ukraine,« skrev den belarusiske oppositionsleder, Svjatlana Tsikhanowskaja på Twitter fra sit eksil.

Belarus hær er ikke synderlig prangende. Til gengæld deler Belarus mere end 1000 kilometer grænse med Ukraine, og grænsen mod Belarus ligger ikke meget mere end 100 kilometer nord for Kyiv.

Belarus præsident, Lukaschenko har længe været under pres fra Putin om at blive aktiv deltager i krigen i Ukraine

Detaljerne om det nye samarbejde kendes endnu ikke, men initiativet vil formodentlig gøre det muligt for Putin at opstille missilsystemer tæt på Ukraines hovedstad, samt at anmasse russiske tropper i Belarus. Dette kan tvinge Ukraine til at måtte sikre området nord for Kyiv og dermed trække tropper hjem østfra.

Det var forventet, at Rusland ville svare voldsomt tilbage på den delvise ødelæggelse af Kerch-broen forleden. Noget tyder på, at svaret er en ny strategi, og at den kan blive både brutal og uforudsigelig. General Surovkin er ekspert i krig fra luften, og missilangrebene mod uskyldige, civile i ukrainske byer kan læses som russisk frustration over afmagt på landjorden.

Det gør dog ikke oplevelsen behageligere for beboerne i Ukraines byer. Flere B.T. talte med i Kyiv mandag, har allerede forladt byen eller overvejer at gøre det.