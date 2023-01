Lyt til artiklen

Blot tre måneder efter, at 'General Armageddon' blev udnævnt til at lede de russiske styrker i Ukraine, er han blevet udskiftet på posten.

Nu er det den russiske forsvarschef Valerij Gerasimov, der har overtaget – og det kan der være særligt to årsager til.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af den russiske krigsindsats.

Rokaden i militærtoppen kommer blot omkring tre måneder efter, at den daværende chef for landets luftvåben, general Sergej Surovikin – som også er blevet omtalt som 'General Armageddon' på grund af hans berygtede hensynsløshed – blev forfremmet til at lede de russiske styrker, som kæmper i Ukraine.

Onsdag oplyste landets forsvarsminister dog, at man nu har indsat Gerasimov som øverstbefalende, mens Surovikin sammen med to andre bliver hans 'underordnede' og 'næstkommanderende'.

Årsagen til det kan muligvis findes i to bestræbelser, som Kreml forsøger at fremme, lyder det fra ISW.

For det første er Gerasimovs udnævnelse sandsynligvis et forsøg på at forbedre den russiske kommando og kontrol forud for en afgørende militærindsats i det kommende år.

»Putin (den russiske præsident, Vladimir Putin, red.) har gentagne gange vist, at han misforstår de russiske styrkers kapacitet og ikke har opgivet sine krigsmål i Ukraine,« lyder det fra ISW i analysen:

»Putin kan have udpeget Gerasimov, den højestrangerende officer i det russiske militær, til at efterfølge en række hærkommandører for at stå for en større offensiv, som Putin mener, at de russiske styrker kan gennemføre i 2023.«

Ifølge ISW ser de russiske styrker ud til at forberede sig på en 'afgørende militærindsats'. Muligvis i den østlige Luhansk-region.

Dog er det ifølge ISW langt fra sikkert, at de russiske styrker, som situationen er nu, vil være i stand til at gennemføre planerne, men tænketanken vurderer, at Gerasimov – som støttede op om at indlede krigen mod nabolandet – 'næppe vil begynde at gøre modstand mod Putin nu'.

Der kan også være en anden – eller yderligere – årsag til Gerasimovs udnævnelse.

At man har indsat netop ham som øverstkommanderende for de russiske styrker i Ukraine kan ifølge ISW også være 'et politisk træk'.

Et træk for at styrke det russiske forsvarsministerium mod udfordringerne fra de russiske militærbloggere og 'siloviki' – som magtens mænd i de inderste kredse blandt folk i sikkerhedstjenesterne og militæret kaldes; heriblandt oligarken og Wagner-bagmanden Jevgenij Prigozjin – der har kritiseret Kremls måde at føre krig på og ønsker en hårdere fremgangsmåde.

»Udnævnelsen af Gerasimov over Surovikin, der er en favorit blandt Prigozjin og siloviki-fraktionen, er desuden højst sandsynligt en del af en politisk beslutning om at bekræfte det russiske ministeriums forrang i en intern russisk magtkamp,« lyder det i analysen fra ISW.

»Det russiske forsvarsministerium og siloviki-fraktionen, som ofte er repræsenteret af Wagner-gruppens finansmand Jevgenij Prigozjin, har gennem hele 2022 skændtes om Ruslands krigsudførelse i Ukraine.«

Ifølge ukrainske efterretningstjenester har Surovikin også været udset som en rival til den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu.

»Gerasimovs udnævnelse er sandsynligvis delvist et politisk skridt for at svække indflydelsen fra den brede anti-forsvarsministeriums siloviki-fraktion og et signal til Prigozjin og andre aktører om at reducere deres kritik af den russiske forsvarsministerium,« vurderer ISW.

Det er dog langt fra sikkert, at Putin opnår det, han – muligvis – håbede på med trækket.

»Putins ophøjelse af Gerasimov og det stærkt kritiserede russiske forsvarsministerium kan få siloviki som Prigozjin til yderligere at splitte det russiske informationsrum og gå imod Kremls måde at føre krig på,« lyder det fra ISW.