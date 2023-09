Der er lavvande i kassen hos NATO-landene. I kassen med ammunition.

Og det bekymrer i den grad Eirik Kristoffersen, der er general og forsvarschef i den norske hær.

Det skriver VG.

Udmeldingen kommer op til, at alle NATO-landenes forsvarschefer lørdag mødes på et hemmeligt sted i Oslo.

Den norske general og forsvarschef, Eirik Kristoffersen, advarer nu mod manglen på ammunition hos NATO-landene. Foto: Gwladys Fouche/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den norske general og forsvarschef, Eirik Kristoffersen, advarer nu mod manglen på ammunition hos NATO-landene. Foto: Gwladys Fouche/Reuters/Ritzau Scanpix

Til VG siger Kristoffersen:

»Alle de forsvarschefer jeg taler med, siger at behovet er langt større, end produktionen kan følge med til. Alle kan se det. Rusland øger nu sin produktion for at kunne levere til krigen i Ukraine.«

Og han fortsætter:

»Når krigen stopper, vil Rusland kunne fortsætte sin produktion af ammunition på et højt niveau. Det bekymrer mig på mellemlang sigt. Så behovet for ammunition er stadig kæmpestort.«

Ifølge Kristoffersen mangler der både patroner, granater og missiler på NATOs hylder.

Ruslands invasion af Ukraine har været lidt af en øjenåbner for, hvor skidt det egentligt står til.

»Vi er nu 18 måneder inde i krigen. Jeg synes, at det går for langsomt. Vi ved, at Ukraine har brug for støtte, men vi ved også, at alle NATO-lande har behov for at øge deres beholdning. Efterspørgslen er stor, men evnen til at levere er lille,« siger den norske forsvarschef.

Også russerne er på desperat jagt efter våben af enhver art.

Senest har Putin haft besøg af Nordkoreas leder Kim Jong-un for at tale om våbenleverancer. Russerne har også forhandlet med Iran.

Indtil videre har russerne ikke haft succes med at købe våben i Kina. Lykkedes det, vil det kunne få stor betydning for krigen i Ukraine. Det mener i hvert fald Nico Lange, der er tidligere leder af staben i det tyske forsvarsministerium.

Til Bild siger han:

»Russerne forsøger at kradse sammen, hvad de kan af ammunition og våben i Iran og Nordkorea. Problemet opstår, hvis Kina begynder at levere våben til Nordkorea, som så kan give dem videre til Rusland.«