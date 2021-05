Adskillige ansatte i et farmaceutisk firma er blevet anholdt i Indonesien. De påstås at have vasket og solgt brugte coronavirus-næsetestpinde.

Snyderiet kan have påvirket op mod 9.000 rejsende i lufthavnen i Medan, der er blevet testet med de brugte vatpinde, oplyser det lokale politi.

Det er det statslige firma Kimia Farma, der nu står foran en retssag, der er anlagt på vegne af de rejsende. Det skriver BBC.

En næseprøve er blevet rutine i mange lande, og den findes også i kviktestene i Danmark.

Ifølge det lokale politi har testene været brugt siden december i lufthavnen i Kualanamu i Medan i det nordlige Sumatra.

Passagerer skal have en negativ test, hvis de vil ud at flyve, og lufthavnen tilbyder at lave en test på stedet. Testen bliver leveret af firmaet Kimia Farma.

Der var imidlertid mange, som fik en test, der viste, at de var smittet med corona, så politiet sendte en civil betjent ud i lufthavnen for at optræde som passager i sidste uge, rapporterer det lokale nyhedsbureau Detik.

Da også han viste sig at være smittet, blev testcenteret gennemsøgt, og betjentene fandt ud af, at testpindene var blevet genbrugt.

I sidste uge blev fem ansatte i Kimia Farma anholdt for at sælge genbrugte coronatestpinde. Blandt dem firmaets manager i Medan.

Nu er politiet i gang med at undersøge, om et hus er blevet sat i stand for 775.000 kroner på firmaets regning. Huset tilhører en af de ansatte i Kimia Farma, som, siden historien kom frem, har fyret de fem ansatte og lover en strengere kontrol.

To advokater planlægger at sagsøge firmaet, oplyser South China Morning Post.

Indonesien har været hårdt ramt af coronavirussen i Asien. Landet har 1,7 millioner smittede, og flere end 46.000 er døde på grund af pandemien.