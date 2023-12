11 mennesker er døde og ni alvorligt kvæstede efter et skyderi på et universitet Prag omkring klokken 15.40.

Det oplyser tjekkiske myndigheder på X.

Ifølge meldinger fra forskellige kilder, herunder tjekkisk politi, er der tale om en enkelt gerningsmand, som nu skal være død.

Hvordan, han er omkommet, er endnu uklart.

Skyderiet har eftersigende fundet sted på Karlsuniversitet, der ligger i Prags gamle bydel. Det skal have fundet sted på universitetets kunstfakultet.

Det tjekkiske medie Idnes beskriver billeder, der viser en »mand med et langt skydevåben« og folk, der løber ud af bygningen med hænderne over hovedet.

Man »ønsker ikke« fra regeringens side at kommentere gerningsmandens motiv på nuværende tidspunkt, skriver Idnes.

En bruger, der på X beskriver sig selv som studerende i Prag, har delt et billede fra et klasseværelse, hvor han angiveligt har barrikaderet sig:

»I øjeblikket sidder jeg fast i mit klasseværelse i Prag. Skytten er død, men vi venter på at blive evakueret. Beder til at komme ud levende,« skriver han.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Andre billeder på det sociale medie viser folk klamre sig til ydersiden af bygningen flere etager oppe i luften.

Tjekkiets præsident, Petr Pavel, skriver på X, at han er »chokeret« over hændelsen.

»Jeg vil gerne udtrykke min dybe beklagelse og oprigtige medfølelse med familierne og pårørende til de ofre, der døde i skyderiet«, skriver han.

EU-kommisionsformanden, Ursula von der Leyen udtrykker også medfølelse for ofrene.