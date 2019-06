Da Gary George for 40 år siden købte et stort parti brugte filmruller fra den amerikanske regerings overskudslager, var planen egentlig bare at sælge dem til tv-stationer, så de kunne optage henover dem.

Men før han solgte, faldt han over tre filmruller, hvorpå der stod ’Apollo 11 EVA’. Dem besluttede han sig for at gemme.

Og det var klogt, viser det sig nu.

Filmrullerne er nemlig nu de eneste overlevende originale optagelser fra månelandingen i 1969, skriver The Guardian.

På optagelserne kan blandt andet ses astronauten Buzz Aldrin, der planter det amerikanske flag på månen.

Der er også optagelser af Neil Armstrongs berømte ord: ’That’s one small step for man, one giant leap for mankind’.

Gary George, som i dag er 65, var dybt forbløffet, da det gik op for ham, hvor stor en værdi, filmrullerne har.

»Jeg anede ikke, at de var noget værd. Jeg ville jo bare sælge dem til tv-stationer, så de kunne optage henover dem,« siger han til Reuters.

Edwin 'Buzz' Aldrin planter det amerikanske flag på månen den 20. juli 1969. Foto: NEIL ARMSTRONG/NASA HANDOUT

Det var faktisk Garys far, der fik øje på de Nasa-mærkede filmruller og opfordrede sin søn til at gemme dem.

Han var klar over, at de kunne blive mange penge værd.

Og det ser også ud til at være tilfældet.

Nu skal de nemlig på auktion hos auktionshuset Sothebys.

Her forventes de at indbringe mindst to millioner amerikanske dollars – hvilket svarer til godt 13 millioner danske kroner.

En solid fortjeneste i forhold til de 1.433 kroner, som Gary George betalte for hele partiet af filmruller for 40 år siden.

Historien om, hvordan Gary George kom på sporet af, at han måske ejede noget ret værdifuldt, er værd at få med.

Nasa erkendte i 2006 for offentligheden, at de ikke kunne finde de originale optagelser fra månelandingen.

Neil Armstrong tager et billede af sin kollega Buzz Aldrin, som bevøger sig på månen. Foto: NEIL ARMSTRONG

Der tænkte Gary George ikke videre over det.

Men da han i 2008 var på ferie med en ven, der arbejde for Nasa, gik det op for ham, at det var hans bånd, de ledte efter.

»Han sagde: ’Det lader til, at vi har mistet vores originale optagelser af Apollo 11 EVA’,« forklarer Gary George:

»For at være helt ærligt, så sad jeg ved bordet med en øl, og så sagde jeg: ’Det var satans, dem har jeg!«