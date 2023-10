En 51-årig mand blev lørdag hevet ind til tjek hos tolden i lufthavnen i Hong Kong – og nu risikerer han livsvarig fængsel.

Han sad i en elektrisk kørestol, og i den fandt man 11 kilo kokain.

Det skriver BBC.

Manden, hvis nationalitet ikke er oplyst, sidder nu fængslet og er sigtet for indsmugling af farlige stoffer. Han risikerer at blive idømt livsvarig fængsel.

Ifølge BBC har mængden af stoffer en værdi af 1,5 millioner dollar.

Toldmyndighederne blev opmærksom på manden, da han skulle tjekke sin kørestol og bagage ind.

Og yderligere undersøgelser gjorde klart, at sædet og ryglænet var syet om, så der var plads til stoffet.

Ifølge manden selv har han ikke noget med stoffet at gøre. Han hævder, at kørestolen blev udlånt til ham af en ven.

BBC skriver, at det ikke er første gang, en lignende hændelse har fundet sted. To sager fra 2022 er i hvert fald offentligt kendt.

Her forsøgte en kvinde og mand i henholdsvis New York og Milano at smugle store mængder stoffer ind i lufthavne.