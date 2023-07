Hvad der for Michael Wenzel og hans familie skulle have været en afslappet ferie i Kleinmachnow, har pludselig taget en noget anderledes drejning.

For en undsluppet løve er nu løs på andet døgn, og seneste melding er, at den er blevet spottet torsdag aften i en skov i Kleinmachnow syd for Berlin.

En massiv eftersøgning er i gang fredag formiddag, hvor 120 styrker er indsat.

Alt imens opholder Michael Venzel og hans familie sig inden døre på opfordring fra politiet. Og der er ikke nogen tvivl om, at bybilledet i øjeblikket er helt anderledes.

»Vi har lige set en række patruljer på gaderne, men ellers er der fuldkommen mennesketomt, og det er tydeligt at mærke, at det er utrygt i området,« fortæller Michael Wenzel til B.T.

Ham og familien ankom til byen torsdag, hvor de skal passe hus for nogle venner.

»Det er klart, at når mørket falder på, så stiger spændingen endnu mere. Der tænker man slet ikke på at bevæge sig ud,« slår han fast.

Han understreger, at området i Kleinmachnow er meget særligt, fordi det mest er præget af skov, der er tætbevokset med høje fyrtræer.

»Husene er nærmest bare blevet dumpet ned i de tætbevoksede områder. Du ville simpelthen ikke kunne se, hvis der lå en løve i din baghave,« fortæller han.

120 styrker er indsat fredag for at finde den undslupne løve. Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 120 styrker er indsat fredag for at finde den undslupne løve. Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix

Spekulationerne florerer fortsat om, hvor løven kommer fra, og hvorfor den går frit omkring.

»Det ville være rart, hvis der snart kunne komme en udmelding. Som tiden går, tænker man mere over, om man kan gå ud. Vi har nemlig en dejlig have, men vi tør simpelthen ikke,« fortæller Michael Wenzel.

Politiet har været i kontakt med zoologiske haver, dyrepakker og cirkusser, men ingen har meldt sig som ejer.

Ifølge Bild er sandsynligheden ganske stor for, at hunløven kommer fra en privat ejer. Et berygtet klanmedlem har blandt andet antydet, at løven tilhører ham.

Historien om den forsvundne løve trækker i øjeblikket overskrifter verden rundt. Daily Mail har blandt andet døbt det vilde dyr som 'Beast of Berlin', New York Post joker med overskriften 'katten er ude af sækken', mens CNN advarer hele Tyskland om den undslupne løve.