Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

At lege gemmeleg er normalt en sikker fornøjelse, men for den 8-årige Wrangler Hendrix fra Texas blev det en dødelig affære.

Han mistede livet, da han kom i klemme mellem en vaskemaskine og en tørretumbler, under en gemmeleg.

Det var under et besøg hos nogle familiemedlemmer i Georgia med sine bedsteforældre, at det hele gik galt. Det fortæller en politimand avisen People.com.

Drengen forsøgte at gemme sig bag vaskemaskinen og tørretumbleren, men sad uhjælpeligt fast imellem dem.

Da det blev opdaget, så begyndte hans familie straks at genoplive ham. Det skriver Sky News.

Politiet blev tilkaldt, og barnet blev kørt til hospitalet i Thomasville, Georgia. Dér fortsatte man med genoplivningen, men man måtte give op efter en times tid.

Mange kondolencer til drengen blev sendt i en onlinebog.

En af dem, fra hans skolebuschauffør, lød:

»Wrangler var en sød fyr. Så taknemmelig for, at jeg fik lov til at være hans buschauffør.

Han var så velopdragen, og han tog sig af sin søster. De var så glade for deres tur og stranden.

Vi jokede med at bære masser af solcreme med, da de stod af bussen. Hvil i himmelsk fred, Wrangler.«