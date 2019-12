Sidste år skrinlagde den højreorienterede hollandske politiker en lignende plan grundet frygt for angreb.

Den hollandske, islamkritiske højrefløjspolitiker Geert Wilders genoptager en plan om at lave en konkurrence for muhammedtegninger.

Det skriver det hollandske medie De Telegraaf og nyhedsbureauet Reuters

Geert Wilders har sent lørdag aften på Twitter opfordret folk til at indsende deres tegninger af den islamiske profet Muhammed.

Det sker, mere end et år efter at den kontroversielle politiker skrinlagde en lignende plan på grund af frygt for angreb i Holland.

- Ytringsfrihed må have forrang over vold og islamiske fatwaer (et religiøst dekret, red.), skriver Geert Wilders.

I august sidste år aflyste han konkurrencen, efter at hollandsk politi havde anholdt en mand, som havde truet med at slå Geert Wilders ihjel på grund af konkurrencen.

Dengang affødte hans planer også store protester i Pakistan. De blev arrangeret af det islamiske parti Tehreek-e-Labbaik.

Partiet opfordrede dengang muslimske lande til at afbryde alle forbindelser til Holland.

56-årige Geert Wilders er kendt for sine kontroversielle udtalelser om islam. Han bor på en sikret adresse og er blevet bevilget beskyttelse i døgndrift af den hollandske stat, skriver nyhedsbureauet AFP.

Afbildning af profeten Muhammed er traditionelt set forbudt i islam, da det anses som afgudsdyrkelse. Derfor anses karikaturtegninger ofte som stødende.

I 2005 trykte Jyllands-Posten en række af sådanne karikaturtegninger, som affødte demonstrationer i flere muslimske lande. Sagen fik et langt efterspil.

I 2008 blev tre mænd anholdt for at planlægge at dræbe tegneren Kurt Westergaard.

Samme år blev en bilbombe udløst foran den danske ambassade i Pakistan. Seks personer blev dræbt.

I 2010 blev Westergaard angrebet i sit hjem af en somalisk mand med en økse. Samme år blev flere personer anholdt for forsøg på at angribe Jyllands-Posten.

