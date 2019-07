Geder bræger ikke kun for at vise, at de er til stede. De bræger også for at vise følelser over for deres venner.

Det er resultatet af en ny undersøgelse fra Queen Mary Universitetet i London, der skal gøre det nemmere at forstå disse dyrs følelsesmæssige kompleksitet.

Videnskabsfolk afspillede brægelyde, der enten var glade eller kede af det, fra skjulte højttalere. Det fremgår af et studie offentliggjort af Frontiers of Zoology.

For at få optaget de glade brægelyde gik forskerne frem til gederne med kurve fyldt med foder.

Unge geder på Harley Farms i Pescadero i 2018. I løbet af de sidste 10 år har gedeholdet ekspanderet med 61 procent i USA. Foto: JUSTIN SULLIVAN

De negative brægelyde fik de fat på ved at optage lydene fra geder, der var frustrerede over ikke at få fat på noget foder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Da de skiftede mellem at afspille den ene slags lyd til den anden slags, var gederne mere tilbøjelige til at se, hvor lyden kom fra, og gå rundt.

Det får forskerne til at tro, at de var i stand til at afgøre lydens følelsesmæssige indhold.

Oven i det kommer, at gedernes hjerterytme korresponderede med en positiv, mere afslappet måde, når de fik afspillet de glade brægelyde. Og de var mere fortvivlede, når de negative brægelyde blev spillet.

»Det er meget vigtigt for os, for vi taler ofte om dyrenes velfærd, og hvordan vi kan gøre livet på et landbrug nemmere for dyrene,« siger Luigi Baciadonna.

Han er chefskribent på rapporten fra Queen Mary Universitetet i London.

Det betyder, at hvis nogle geder i en gruppe er stressede – eller godt tilfredse – kan det få en afsmittende effekt på de andre geder.

Luigi Baciadonna vil nu meget gerne undersøge, om gederne er i stand til at skelne mellem forskellige følelser fra mennesker.