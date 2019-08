På grund af GDPR er det ifølge SVT blevet for besværligt for skoler i Malmø at indhente samtykke.

Det er slut med skolefoto i Malmø, da det ifølge kommunen er for besværligt at indhente samtykke fra skolebørnenes forældre. Et krav, som EU's persondataforordning GDPR har ført med sig.

Det skriver SVT ifølge TV2.

Når børnene i Malmøs omkring 70 skoler møder ind efter sommerferien, bliver de traditionsrige klassebilleder og portrætter derfor ikke en del af skolelivet.

- Det er virkelig ulykkeligt, specielt fordi vi ved, at skolerne og eleverne gerne vil beholde det, siger fotograf og medlem af det svenske forbund for skolefotografer Magnus Bagge til SVT.

Flere andre kommuner i Skåne har på grund af GDPR diskuteret, hvorvidt det stadig er muligt at tage billeder af skolernes klasser.

/ritzau/