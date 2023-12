Over 100 er blevet dræbt, og hundredvis er blevet såret, efter at kampe er brudt ud igen i Gaza.

Over 100 palæstinensere - mere præcist 109 - er blevet dræbt i Gaza, efter at en våbenhvile fredag morgen udløb.

Det oplyser Gazas Hamas-kontrollerede sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP fredag eftermiddag.

Talsmand Ashraf al-Qudra siger, at "hundredvis" er blevet såret.

Dødstallene er ikke uafhængigt verificeret.

Efter syv dage med våbenhvile i Gaza og fange- og gidseludvekslinger blev kampe genoptaget fredag morgen.

Her meddelte det israelske militær, at der var blevet afværget flere raketangreb fra Gaza, samt at dets kampfly var begyndt at angribe Hamas-mål i Gaza.

Fredag eftermiddag meddeler militæret, at "over 200 terrormål" er ramt.

Læger og øjenvidner i Gazastriben siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at bombardementerne er mest intense i Khan Younis og Rafah, der ligger i den sydlige del af Gazastriben.

Her er en stor del af civilbefolkningen søgt til i håb om at være i sikkerhed.

Fredag flygter mange indbyggere igen fra området og søger mod vest med deres ejendele på vogne og kærrer.

I Rafah, der ligger ved grænsen til Egypten, bar indbyggere flere små børn ud af en bygning, der var blevet ramt af luftangreb. Flere børn var dækket af blod og støv.

Mohammad Abu-Elneen, hvis far ejer huset, fortæller til Reuters, at der opholdt sig folk i huset, som var fordrevet fra andre dele af Gazastriben.

I den nordlige del af enklaven stiger tykke røgskyer op mellem ruinerne af de huse, der i forvejen er ødelagt i tidligere luftangreb. Angrebene kunne ses fra den israelske side af grænsehegnet.

I løbet af våbenhvilen har det været muligt at få hårdt tiltrængt nødhjælp ind til det tætbefolkede område.

Selv om kampene igen er brudt ud i Gaza, fortsætter forhandlinger fredag mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas.

Fra USA lyder det, at præsident Joe Bidens administration fortsat vil presse på for at få våbenhvilen genetableret.

I alt har Hamas-myndighederne meldt om omkring 15.000 dræbte under Israels offensiv i Gaza i kølvandet på Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

