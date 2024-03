Forhandlinger i Kairo om våbenhvile i Gaza er ifølge egyptisk tv stødt på "vanskeligheder".

Forhandlere fra den militante organisation Hamas bliver i Kairo tirsdagen med efter to dage uden gennembrud i forsøget på at nå en våbenhvile.

Det oplyser en embedsmand fra Hamas.

Målet med forhandlingerne er angiveligt en 40 dage lang våbenhvile, hvor israelske gidsler kan blive frigivet, mens nødhjælp kan komme frem.

- Delegationen forbliver i Kairo tirsdag til yderligere forhandlinger. De forventes at afslutte denne runde senere i dag, siger Hamas-embedsmanden, som ikke udtaler sig med navn, til Reuters.

Den egyptiske tv-kanal Qahera har også rapporteret om en forlængelse af forhandlingerne.

Der skulle dog angiveligt være "vanskeligheder".

Tidligere har det ledende Hamas-medlem Bassem Naim sagt til Reuters, at den militante gruppe havde præsenteret et forslag til en våbenhvile for mæglerne.

Men nu ventede Hamas ifølge Naim på svar fra israelere, som var blevet væk fra denne forhandlingsrunde.

- Premierminister Benjamin Netanyahu ønsker ikke at nå en aftale, og bolden er nu på amerikanernes banehalvdel, siger Naim, som mener, at Netanyahu skal presses yderligere.

En højtstående israelsk embedsmand har sagt følgende om Hamas-udtalelserne:

- Påstanden er ikke korrekt. Israel gør sig alle mulige bestræbelser på at nå frem til en aftale. Vi venter på svar fra Hamas.

Israel har afvist at komme med officielle udtalelser om forhandlingerne i den egyptiske hovedstad.

En kilde har tidligere oplyst til nyhedsbureauet Reuters, at Israel var blevet væk fra forhandlingerne, fordi Hamas ikke havde leveret en liste med alle gidsler, som stadig er i live.

Ifølge sundhedsministeriet i Hamas-kontrollerede Gaza er i alt 30.631 palæstinensere blevet dræbt under Israels offensiv i Gaza.

Omkring 1200 mennesker blev dræbt under Hamas' angreb på Israel i oktober.

