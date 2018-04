Se David Copperfield og hans ven forsøge at tage dig ved næsen i videoen herover.

Gavin Cox var lykkelig, da han blev udvalgt til at deltage i et spektakulært forsvindingsnummer under David Copperfields show i kasinobyen Las Vegas i USA. Men noget gik galt, og den 55-årige tidligere kok blev angiveligt hjerneskadet.

Nu kan den verdensberømte tryllekunster David Copperfield blive tvunget til at afsløre sin helt store hemmelighed, efter at Gavin Cox har lagt sag an mod ham, og han under ed skal fortælle om tricket.

Men allerede inden retssagen er gået i gang, har offeret givet sin version af, hvad der skete, da Copperfield tryllede ham væk i 2013.

Gavin Cox ville fejre sin fødselsdag med bravur, så sammen med sin kone Minh fløj han fra England til Las Vegas i det vestlige USA for blandt andet at se David Copperfields berømte show på MGM Hotel og Casino i spillebyen, skriver Daily Mail.

Den 61-årige tryllekunstner og illusionist er berømt for blandt andet at have fået Frihedsgudinden i New York til at forsvinde, for at svæve frit over Grand Canyon, at gå gennem Den Kinesiske Mur og få publikum til at flyve.

David Copperfield tryller både sig selv og en motorcykel frem som åbningsnummeret i showet 'An Intimate Evening of Grand Illusion'. Illusionisten gennemfører 500 shows om året. Foto: ATTILA KISBENEDEK David Copperfield tryller både sig selv og en motorcykel frem som åbningsnummeret i showet 'An Intimate Evening of Grand Illusion'. Illusionisten gennemfører 500 shows om året. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Og nu - den dag Gavin og Minh Cox var blandt publikum - ville han få folk til at forsvinde. Magikeren kastede 13 oppustelige bolde ud blandt publikum, og Gavin Cox var i ekstase, da han var heldig at gribe én af dem. Det betød nemlig, at han var en af de 13, der skulle op på scenen og trylles væk for derefter at dukke op igen få øjeblikke senere bag det måbende publikum.

Men netop 'de få øjeblikke' blev skæbnesvangre for Gavin Cox, der i dag er tvunget til blandt andet at sove med iltmaske for at kunne trække vejret. Desuden kan han ikke længere arbejde som kok i hjemlandet England, hvor han blandt andet har lavet mad til dronning Elizabeth, Margaret Thatcher og Dracula-skuespilleren Christopher Lee.

Foruden flere operationer i nakke og ryg er han blevet diagnosticeret med en permanent hjerenskade samt en form for Parkinson's, hævder han.

David Copperfield med sin kone Chloe Gosselin. Foto: ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ David Copperfield med sin kone Chloe Gosselin. Foto: ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

De omfattende skader skyldes ifølge Gavin Cox dårlig sikkerhed i forbindelse med tryllestjernens forsvindingsnummer.

For efter at have grebet David Copperfields bold blev han guidet hen til scenen, hvor illusionistens folk stillede ham tre spørgsmål: 'Kan du løbe? Er du selv tryllekunstner? Er du en del af pressen?,' skriver Daily Mail.

Oppe på scenen blev han placeret i et bur sammen med de 12 andre og fik en lommelygte i hånden. Herefter blev buret dækket af et gardin, og lyskegler blev tændt for at give illusionen af, at det var de 14 'frivillige', der lyste med deres lygter, husker Gavin Cow ifølge mediet.

Men i virkeligheden 'brød helvede løs', fortæller han. Bag gardinet blev de alle verfet ned i en skjult passage, hastet gennem en dør og ud i det fri.

»Det var som om, en røgalarm var gået i gang. De sagde: 'Skynd jer! Løb, løb, løb!'. Det var ragnarok. Man vidste ikke, hvor man gik. Det var mørkt. Der var hænder, der skubbede dig i ryggen. Da jeg drejede om et hjørne, gled mine fødder væk under mig, og jeg faldt til jorden,« fortæller Cavin Cox, der nu har sagsøgt David Copperfield og hotellet for ikke at have forhindret ulykken ved blandt andet at advare mod de farlige omstændigheder samt inspicere området.

Han mener, at hans fald skyldtes byggestøv i passagen.

David Copperfield med sin daværende forlovede, modellen Claudia Schiffer, da han modtager sin stjerne på Hollywood Walk of Fame i 1995. Foto: JEFF HAYNES David Copperfield med sin daværende forlovede, modellen Claudia Schiffer, da han modtager sin stjerne på Hollywood Walk of Fame i 1995. Foto: JEFF HAYNES

Copperfields advokat fastholder dog, at der er blevet gennemført 'adskillige inspektioner'. Desuden oplyser de, at forsvindingsnummeret er blevet gennemført med mere end 100.000 deltagere i løbet af de seneste 15 år uden uheld.

Retssagen er planlagt til at starte onsdag, og allerede fredag vil David Copperfield risikere at skulle svare på detaljerede spørgsmål om sit verdensberømte nummer.

Sagen forventes at vare fire uger.