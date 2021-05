Hvad ville du sige til at blive vaccineret mod corona – og samtidig få mulighed for at vinde et svimlende antal millioner?

I kampen for at få flere vaccineret har Californien annonceret et bemærkelsesværdigt lotteri, hvor 10 vaccinerede borgere i den amerikanske stat hver især kan vinde intet mindre en 1,5 millioner dollar. Det svarer til 9,1 millioner solide danske kroner pr. vinder.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har afsat i alt 116,5 millioner dollar (mere end 710 millioner kroner) til lotteriet 'Vax for the Win', der ud over de enorme hovedgevinster udlodder klækkelige ugentlige pengepræmier. Derudover uddeler staten gavekort til alle, der inden for de næste par uger takker ja til et par stik i overarmen.

Selvom 63 procent af Californiens i alt 34 millioner borgere fra 12 år og opefter allerede er blevet vaccineret, ser tallet nemlig ud til at være stagnerende. Gavin Newson håber, at lotteriet kan være med til at øge interessen hos den resterende del af den vaccineberettigede befolkning.

Og Californien er langtfra den eneste stat, der forsøger at lokke med gaver og pengesummer til borgere, der vælger vaccinen til. Blandt andet har Ohio, Colorado, Portland og Maryland udloddet både millionsummer og stipendier til uddannelsesinstitutioner, og noget tyder på, at lokkemaden virker.

I Ohio steg antallet af nyvaccinerede betydeligt, efter at staten lancerede sit storstilede vaccinelotteri, 'Vax-a-Million'. Lotteriet annoncerer løbende sine vindere hen over den næste måneds tid, men de første er netop blevet annonceret. Heriblandt en 14-årig dreng, der har indløst et fuldt scholarship til sin collegeuddannelse, imens en bare 22-årig kvinde har vundet en million dollar.

Ifølge The New York Times bekræfter en undersøgelse fra universitetet UCLA også, at penge kan gøre en forskel. Undersøgelsen viser, at en tredjedel af alle ikkevaccinerede, der ellers er afventende over for nålestikkene, vil overveje det mere, hvis de bliver tilbudt økonomisk kompensation på 100 dollar og opefter.

Lokale myndigheder i flere byer har også søsat tiltag, der skal få ekstra gang i kanylerne.

Når du bliver vaccineret i New York, kan du blandt andet få et skrabelod, hvor hovedpræmien er fem millioner dollar (30,5 millioner kroner, red.), du kan få et klippekort til en af de lokale færgeruter eller snuppe en gratis burger ved at fremvise dit vaccinationskort. Og i Long Beach i Californien kan du vinde Nintendo-konsoller og hovedtelefoner, imens du Lincoln i Alabama forleden kunne få en tur i en racerbil ved et særligt vaccineevent på den lokale speedwaybane.

Også i erhvervslivet har flere taget initiativ til at belønne kunder, der enten allerede er eller planlægger at blive vaccineret. Flyselskabet United Airlines udlodder således et års gratis globale flyrejser til fem kunder, og 1. juni indleder supermarkedskæden CVS, der også fungerer som apotek, et vaccineprogram, der skal gøre det ekstra attraktivt at få vaccinen.

Vaccinen uddeles gratis over hele landet, men vælger kunderne at få deres dosis hos CVS, vil de automatisk også deltage i lodtrækningen om billetter til sportsbegivenheden Super Bowl, en ferie til Bermuda og cool cash.