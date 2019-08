Det er sjældent, at det er endestationen for de danske turister, men Gatwick Lufthavn i London er ofte en del af de rejsendes planer som en mellemstation.

Nu står Storbritanniens næststørste lufthavn foran en kæmpe udvidelse, der skal forbedre oplevelsen for gæsterne.

I løbet af de næste fem år kommer lufthavnen til at investere 8,9 milliarder kroner i udvidelse. Det skriver Finans.dk.

‘Denne investering vil støtte vores eksisterende flyselskaber, hjælpe med at tiltrække nye flyselskaber og levere en forbedret service til de millioner af mennesker, der vælger at flyve fra Gatwick,’ siger administrerende direktør Stewart Wingate i en pressemeddelelse.

Blandt forbedringerne vil der være særligt fokus på en udbygning af Pier 6 i den nordlige terminal. Det betyder, at passagererne kan gå om bord på et fly via en jet-bro.

Angiveligt vil det også betyde, at boarding bliver med biometri, hvor ansigt og pas bliver scannet.

Lufthavnen ønsker også at forbedre venteområder, hvor man blandt andet vil bygge flere kaffebarer og forretninger.

Desuden vil man også gøre det nemmere at komme til lufthavnen i bil.

Gatwick planlægger at udbygge parkeringsområdet med omkring 3250 pladser.

I 2018 var der er 46 millioner passagerer, som rejste igennem lufthavnen.

London Gatwick er den næststørste lufthavn i millionbyen.

Den største er Heathrow Lufthavn.