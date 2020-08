Bill Gates er egentlig mest kendt for at skabe Microsoft-imperiet og blive hamrende rig af den bedrift efterfølgende.

Men de seneste måneder har han også gjort sig som vaccine-filantrop og noget nær ekspert. En indsats, der kan vise sig at være et stort bidrag til en vaccine mod coronavirus.

Faktisk har Bill Gates lagt sig så kraftigt i selen for at få udviklet en vaccine mod coronavirus, at han og hustruens fond ‘Bill & Melinda Gates Foundation’ indtil videre har doneret 350 millioner dollar - eller 2,2 milliarder kroner - til arbejdet med en vaccine.

I et interview med Bloomberg sætter Bill Gates nu ord på sine forventninger til en vaccine.

(FILES) In this file photo US Microsoft founder, Co-Chairman of the Bill & Melinda Gates Foundation, Bill Gates, poses for a picture on October 9, 2019, in Lyon, central eastern France, during the funding conference of Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. - Microsoft on Friday announced that co-founder Bill Gates has left its board of directors to devote more time to philanthropy. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP) Foto: JEFF PACHOUD Vis mere (FILES) In this file photo US Microsoft founder, Co-Chairman of the Bill & Melinda Gates Foundation, Bill Gates, poses for a picture on October 9, 2019, in Lyon, central eastern France, during the funding conference of Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. - Microsoft on Friday announced that co-founder Bill Gates has left its board of directors to devote more time to philanthropy. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP) Foto: JEFF PACHOUD

»Den første vaccine bliver ikke ideel i forhold til effektivitet overfor sygdom og smitte. Den har nok ikke lang varighed, og den vil hovedsageligt blive brugt i rige lande som lappeløsning. Vi er heldige, hvis vi har noget, før året er omme. Men i 2021 vil en række vacciner nok blive godkendt,« lyder det fra Bill Gates.

Selvom Bill Gates har pumpet penge ind i vaccine-indsatsen, har det ikke været helt omkostningsfrit.

Konspirationsteorier om, at Bill Gates i virkeligheden har lyssky motiver for at udvikle en vaccine - eksempelvis at han forsøger at udvikle en vaccine, som kan hjælpe ham til at få kontrol over befolkningens hjerner via 5G-teknologi - har bredt sig.

Også de teorier forholder han sig til i interviewet.

»Det er mærkeligt. De tager det faktum, at jeg er involveret i udviklingen af en vaccine og vender det på hovedet, så, i stedet for at donere penge til noget, der redder liv, så tjener jeg penge på noget, hvor jeg tager liv,« siger Bill Gates:

»Hvis den slags betyder, at folk ikke bliver vaccineret eller ser på de seneste data omkring det at bære masker, så er det et stort problem.«