I mere end fem årtier har et gigantisk naturgaskrater stået i åbne flammer i Karakum-ørkenen i Turkmenistan.

Men det skal snart være fortid.

Gurbanguly Berdymukhamedov, der er præsident for det centralasiatiske land, har nemlig beordret eksperter til at slukke branden, som også kaldes 'porten til helvede'. Det skriver The Guardian.

Beordringen kom frem i en tale, der blev vist på nationalt tv, hvor han blandt andet begrundede det med både miljømæssige og økonomiske bekymringer.

'Porten til helvede' fotograferet i 2014. Foto: IGOR SASIN Vis mere 'Porten til helvede' fotograferet i 2014. Foto: IGOR SASIN

»Vi mister værdifulde naturressourcer, som vi kunne få betydelige overskud for og bruge dem til at forbedre vores folks velfærd,« lød det fra præsidenten.

Flammerne har brændt siden 1971, da en sovjetisk boreoperation gik galt.

Her blev en gashule ramt, hvilket resulterede i, at boreriggen – den maskine, der skaber hullet i jorden – faldt og fik jorden til at kollapse under den.

I et forsøg på at forhindre de farlige dampe i at sprede sig, besluttede sovjetterne i sin tid sig for at sætte ild til gassen for at brænde den af. Men hullet, som måler hele 70 meter i bredde og 20 meter i dybde, har stået i brand lige siden.

'Porten til helvede', der er blevet en populær turistattraktion i Turkmenistan, blev i 2018 officielt omdøbt til 'Shining of Karakum' af Gurbanguly Berdymukhamedov.

Det er ikke første gang, præsidenten har sat sig for at det skal være forbi med flammerne. I 2010 gav han selvsamme ordre til landets eksperter, der altså endnu engang skal i tænkeboks. Alle tidligere forsøg på at komme den åbne ild til livs har været forgæves.