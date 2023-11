Omkring klokken 15 tirsdag lokal tid er den islanske by Grindavik blevet pludseligt evakueret.

Det skyldes, at der er målt gas i byen, hvilket indikerer, at et vulkaudbrud kan være nært forestående.

»Der er blevet taget en beslutning om at evakuere i ro og orden,« udtaler Hjördís Guðmundsdóttir fra Islands Agentur for Civilbeskyttelse til Iceland Monitor.

Byen har allerede været evakueret siden fredag aften grundet frygt for vulkanudbrud. Men tirsdag var der over 100 mennesker til stede i byen for at hente deres ejendele.

Der løber magma fra en nærliggende vulkan under byen. Mandag lød vurderingen i Island, at magmaen var mindre end 800 meter under byens overflade. Billeder mandag viste damp stige op mellem store sprækker i jorden.

B.T. var mandag i kontakt med en beboer på Island, der kunne fortælle, at en del af Grindaviks beboere er evakueret til hovedstaden, Reykjavik.

Island har cirka 130 vulkaner og har oplevet flere udbrud.

Grindavik blev fredag aften evakueret, efter der havde været flere jordskælv i området.