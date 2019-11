Den rutinerede hollywoodskuespiller Brian Tarantina, som blandt andet har spillet med i Gilmore Girls, Law and Order, The Sopranos, Spin City og OZ, er fundet død.

Han blev 60 år gammel.

Det skriver adskillige medier, heriblandt People og Yahoo.

Medierne skriver samstemmende, at Brian Tarantina lørdag morgen blev fundet død på sin sofa i sin lejlighed i New York.

Ifølge TMZ var det hans niece, der fandt ham død, hvorefter hun kontaktede myndighederne.

Det er endnu uvist, hvad han døde af.

Overfor People siger en talsmand for Brian Tarantina dog:

»Brian har været syg. Han har været på hospitalet for nylig og var i gang med at komme sig over et hjerterelateret problem,« siger talspersonen.

Brian Tarantina er fundet død. Foto: Getty Images Vis mere Brian Tarantina er fundet død. Foto: Getty Images

Politiet bekræfter ikke direkte, at det er Brian Tarantina, der er fundet død, men siger til Yahoo, at det er korrekt, at de har fundet en 60-årig mand død på en sofa i New York.

Brian Tarantina har spillet adskillige biroller de seneste årtier og har været med i en lang række kendte film og serier.

Ifølge IMDB har han været med i 88 produktioner i sin karriere.

Senest var han med Amazon-serien ’Marvelous Mrs. Haisel'.