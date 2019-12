Skuespilleren Shelley Morrison er død. Hun blev 83 år gammel.

Især én rolle gjorde hende kendt og elsket.

Det var rollen som den iltre hushjælp Rosario Salazar i komedieserien 'Will & Grace', der blev sendt i årene 1999 til 2006.

Shelley Morrison døde af hjertesvigt på et hospital i Los Angeles, oplyser hendes publicist Lori DeWaal ifølge CNN.

I løbet af sin over 50 år lange karriere havde hun roller i mere end 150 tv-serier.

Men rollen som hushjælpen Rosario Salazar fra det mellemamerikanske land El Salvador betød noget helt særligt for hende. Af flere grunde.

»Rosario er en af mine favoritroller gennem alle årene,« sagde Shelley Morrison i en udtalelse via sin agent.

»Hun minder mig meget om min egen mor, som elskede dyr og børn, men ikke fandt sig i noget som helst,« fortsatte hun.

Arkivfoto fra 2000. Shelley Morrison (yderst til venstre) sammen med de andre stjerner fra Will & Grace. Foto: SCOTT NELSON Vis mere Arkivfoto fra 2000. Shelley Morrison (yderst til venstre) sammen med de andre stjerner fra Will & Grace. Foto: SCOTT NELSON

Shelley Morrison blev født i 1936 under navnet Rachel Mitrani og voksede op i New York.

Hendes forældre var spanske jøder, og spansk var hendes modersmål.

Derfor var Shelley Morrison glad for at kunne portrættere en ældre, latinamerikansk kvinde, som var både intelligent, snarrådig og selvstændig.

Udover rollen i Will & Grace var Shelley Morrison nok mest kendt for at have spillet 'Sister Sixto' i tv-serien 'The Flying Nun', der også havde Sally Field på rollelisten, i 1960'erne.