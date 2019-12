Gusti Ngurah Askhara Danadiputra eller bare Ari Ashkara er nu fortid som koncernchef i det statsejede flyselskab Garuda Indonesia.

Ifølge indonesiske medier forsøgte topchefen at indsmugle en Harley Davidson og to Bromption foldecykler til Jakarta under en leveringsflyvning fra Toulouse.

Effekterne blev transporteret i 18 kasser i en container på flyet - den første Airbus A330-900. Der var ingen tolddeklaration på kasserne, det betyder, at han forsøgt at snyde staten for adskillige hundredetusinde kroner.

Det er årsagen til, at Ari Ashkara blev afskediget. Han har kun siddet som koncernchef siden september 2018. Det skriver Standby.dk.

Garuda Indonesias forhenværende CEO Ari Askhara. Foto: GAGAH JATMIKO

»Vi vil også undersøge, om der er andre indblandet i denne sag. Det er ikke kun en civilsag, det er også en kriminalsag,« siger Indonesiens erhvervsminister Erick Thohir til lokale medier ifølge Standby.dk.

Foreløbigt tyder det på, at Ashkara fik en ansat til at købe den dyre motorcykel.

Det var også en mellemleder hos Garuda Indonesia, som i første omgang påstod, at det var hans motorcykel.

Den indrømmelse trak han senere hen tilbage, hvorfor den nu forhenværende koncernchef sidder i saksen.