Gantz havde truet med at trække sig, hvis ikke Netanyahu godkendte en efterkrigsstrategi for Gazastriben.

Den israelske partileder Benny Gantz forlader Israels kriseregering. Det meddeler han ifølge Reuters på et pressemøde søndag aften.

Hans afgang kommer på grund af uoverensstemmelser om fremtiden for Gazastriben.

Det er en krig, som Netanyahu har fejlet i, siger Gantz.

Den tidligere forsvarsminister havde truet med at trække sig, hvis ikke Netanyahu godkendte en efterkrigsstrategi for Gazastriben inden 8. juni.

Han kræver også, at regeringen gør mere for at få alle gidsler hjem.

- Netanyahu forhindrer os i at opnå en reel sejr. Derfor forlader vi i dag kriseregeringen med et tungt hjerte, siger Gantz på søndagens pressemøde.

Samtidig opfordrer han premierminister Benjamin Netanyahu til at udskrive valg.

- Der bør være valg, så vi kan få en regering, der kan vinde befolkningens tillid og tackle udfordringerne, siger Gantz.

Hans parti fremlagde i sidste uge et forslag om at opløse parlamentet, Knesset, og holde nyvalg.

Hans afgang bringer ikke Netanyahus stærkt højreorienterede regering i fare. Men det gør premierministeren mere afhængig af ministre på den yderste højrefløj.

Gantz leder midterpartiet National Enhed og er tidligere forsvarsminister.

Efter at Hamas-bevægelsen angreb Israel 7. oktober, besluttede Gantz at gå med i Netanyahus kriseregering.

Krigskabinettet består foruden Gantz af premierminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og flere observatører.

Søndag opfordrer Gantz også Yoav Gallant til at "gøre det rigtige" og følge ham ud af kriseregeringen.

Netanyahu havde bedt Benny Gantz om at blive i kriseregeringen. Det fremgik af et opslag på det sociale medie X.

Søndag aften siger Netanyahu i en melding til Gantz, at det ikke er det rette tidspunkt at "forlade fronten".

