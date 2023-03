Lyt til artiklen

Alina Kabajeva tøver et øjeblik. Hun drejer frem og tilbage i sin stol, piller ved en kuglepen og griner højt, inden hun svarer.

»Ja, det har jeg,« lyder det.

Et ældre interview med den tidligere russiske topgymnast og OL-guldvinder vækker nu opsigt, skriver Daily Mail.

For Alina Kabajeva er ikke hvem som helst – hun er i dag mest af alt er kendt for at være Vladimir Putins 'hemmelige elskerinde', samlever og angivelig mor til tre af hans børn.

Vladimir Putin og Alina Kabajeva har mødt hinanden ved adskillige lejligheder. Her i 2004. Foto: ITAR-TASS Vis mere Vladimir Putin og Alina Kabajeva har mødt hinanden ved adskillige lejligheder. Her i 2004. Foto: ITAR-TASS

Og derfor er ikke kun hendes svar i det interview, der nu er dukket op, interessante. Det er tidspunktet for tv-optagelsen også.

For det var i 2008, at hun blev interviewet af en stor mængde af skolebørn, der på skift stillede hende spørgsmål. Det var i samme år, at forholdet til Vladimir Putin angiveligt skulle være indledt.

Spørgsmålet, som Alina Kabajeva i indledningen af denne artikel svarer på, lyder: »Har du fundet den ideelle mand?«

Det kan altså meget vel være forholdet til Vladimir Putin, som hun her bekræfter.

Alina Kabajeva i 2008. Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Alina Kabajeva i 2008. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Alina Kabajeva bliver dog ikke mere konkret i forhold til, hvilken mand der er tale om.

Direkte adspurgt om identiteten på vedkommende lyder svaret: »En mand, en meget god mand, en fantastisk mand. Jeg elsker ham meget højt.«

Og her skal det nævnes, at den russiske præsident på daværende tidspunkt i 2008 stadig var gift med Ljudmila Putina. De blev først skilt i 2013.

I interviewet bliver den populære russiske sportsstjerne pudsigt nok også spurgt om, hvorvidt hun kunne være i stand til at »tage en mand væk fra hans familie«.

»Det tror jeg ikke,« siger Alina Kabajeva indledningsvist og tilføjer så alligevel:

»Hvis der er problemer i familien, og manden allerede ser en anden kvinde og taler med hende og ikke sin hustru, så er problemet allerede opstået. Og der er intet godt tilbage i familien.«

Alina Kabajeva bliver også spurgt om, hvilken gave hun senest har fået af sin udkårne.

»En pelsfrakke, den er meget smuk,« svarer hun.

Alina Kabajeva vandt OL i 2004. Hun er i dag 39 år.