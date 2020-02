Donald Trump og hans forgænger i Det Hvide Hus Barack Obama, farer nu i flæsket på hinanden via twitter.

I anledning af den amerikanske helligdag 'President's Day (mandag) antydede Barack Obama, at Trump slet ikke bør tage æren for USA's forbedrede økonomi.

Donald Trump kaldte herefter Obama for 'fake news' og den nuværende præsident er som sædvanlig hurtig på mobil-tastaturet.

»Sikke en snydepels. Obama havde det svageste økonomi-comeback siden den store depression,« skriver Trump således på twitter.

Stive miner ved præsident George H. Bush' begravelse i 2018.

»For 11 år siden midt under den værste recession i flere generationer, underskrev jeg loven 'The Recovery Act'. Hermed var vejen banet for den længste årrække med fortløbende økonomisk opsving.«

Sådan lød Barack Obamas første twitter-skriv.

Siden sine otte år som USAs 44. præsident er Barack Obama blevet kendt som 'No Drama Obama' - intet unødvendigt drama fra dén front.

Men med blot to uger til 'Super Tuesday', hvor ikke færre end 14 amerikanske stater afholder deres primærvalg, er det gamle fjendskab imellem Trump og Obama ved at blusse op.

(COMBO)(FILES) This combination of file pictures created on May 31, 2017 shows former US President Barack Obama delivering a statement at the White House in Washington, DC, after an international climate accord was reached in Paris on December 12, 2015, and US President Donald Trump speaking during his meeting with the Israeli President at his residence in Jerusalem on May 22, 2017.

Under den årlige pressemiddag i 2011 ydmygede Barack Obama med en række dybt personlige vittigheder en af de tilstedeværende, Donald Trump. Under valgkampen i 2015 og 2016 støttede Trump til gengæld sammensværgelsesteorien om, at Barack Obama slet ikke er amerikansk statsborger.

20. januar 2017, da Trump flyttede ind og Obama flyttede ud af Det HVide Hus, var smilene anstrengte og øjnene alvorlige.