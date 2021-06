Det er manden i den stribede polo, sideskilningen og kameraet rundt om halsen, det med årene er begyndt at handle om.

For hvem er det lige, han er?

Et 31-årigt gammelt foto har fået nyt liv – og har igennem flere år levet sit eget liv – på grund af lige netop manden, der står stille og roligt yderste til venstre, selv om det egentlig er personerne til højre, der hele handlede om. Dengang. Det fortæller fotografen bag, Pete Souza, nu selvom på Instagram.

For i højre side ser man den daværende amerikanske præsident Ronald Reagan, der er knipset under et besøg i Sovjetunionen i 1988, hvor han hilser på en dreng på Den røde plads i Moskva. På billedet anes også Mikhail Gorbatjov, øststatens leder på det tidspunkt. Se billedet her:

Men som Pete Souza selv spørger i sit opslag på Instagram: 'Et Putin-mysterie eller ej?'

Og så er vi tilbage ved manden i den stribede trøje til venstre. For gennem næsten 20 år har spørgsmålet rumsteret i hovedet på fotografen – og tilsyneladende også i hovedet på andre: Er manden den nuværende og mangeårige russiske præsident Vladimir Putin som ung?

Optræder han billedet, fordi han var spion, udsendt af det frygtede sovjetiske efterretningsvæsen KGB?

Pete Souza fortæller, at det hele begyndte i 2003, da han fik en mail fra en person, der gjorde ham opmærksom på, at han havde taget et billede af Vladimir Putin som ung sammen med Ronald Reagan.

Så snart man ser billedet, tænker man: 'Åh, det er virkelig ham'. Pete Souza, fotograf

Det er velkendt, at Vladimir Putin dengang arbejde for KGB i Berlin.

Det fik fotografen til at undersøge sagen gennem længere tid, men han kunne ikke få verificeret om der virkelig var tale om den magtfulde russiske leder.

I 2009 gav Pete Souza så et interview til NPR, hvor han ifølge sit Instagram-opslag igen skulle have talt om manden til i den stribede polo: »Så snart man ser billedet, tænker man: 'Åh, det er virkelig ham'.«

Men som fotografen tilføjer: »Det skulle jeg aldrig have sagt.«

Her ses et foto af Vladimir Putin fra 1991. Foto: STRINGER Vis mere Her ses et foto af Vladimir Putin fra 1991. Foto: STRINGER

For det skabte igen polemik om situationen, og kort efter skulle Putins talsmand angiveligt have fastslået: »Det er ikke ham.«

Kort efter modtog Pete Souza så et postkort med billedet, hvorpå der var tegnet en rød ring om manden i den stribe trøje. Tilføjet var også med rødt ordet 'spion'.

Her skal det indskydes, at ifølge New York Post undrede Ronald Reagan sig dengang i 1988 over, hvor aggressive de tilfældige forbipasserende personer på Den røde plads var i deres måde at tiltale ham på. Hvortil en af hans sikkerhedsvagter havde svaret: »De er alle familiemedlemmer til KGB-agenter,« skulle svaret have lydt.

Det er aldrig endegyldigt blevet opklaret, hvorvidt det er en ung Vladimir Putin, der i 1988 sneg sig til et møde med verdens dengang mest magtfulde mand.