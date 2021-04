En mere end 20 år gammel familiekonflikt kostede mandag aften den kendte norske forsvarsadvokat Tor Kjærvik livet.

Sådan ser det i hvert fald ud, når man læser den norske avis Dagbladets omtale af drabet på den højtprofilerede advokat.

Mandag aften blev den 70-årige Kjærvik skudt ned og dræbt i sit eget hjem i bydelen Røa i Oslo.

Dagen efter erfarede den norske presse, at hans søn er mistænkt og sigtet i sagen.

Og ifølge Dagbladet, som refererer sønnens forsvarer John Christian Elden, skulle motivet altså være en konflikt mellem far og søn, som går mere end 20 år tilbage i tiden.

Kjærviks enke er dog af en anden opfattelse.

Hun overværede drabet på sin mand på nærmeste hold og måtte selv flygte fra stedet, da sønnen pludselig vendte sit våben mod hende og skød.

Samleveren, som har dannet par med den kendte advokat gennem 25 år, beskriver forholdet mellem far og søn som godt, og hun kendte angiveligt ikke noget til en uoverensstemmelse mellem de to.

Rækkehuset i bydelen Røa i Oslo, hvor Tor Kjærvik mandag aften blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Rækkehuset i bydelen Røa i Oslo, hvor Tor Kjærvik mandag aften blev skudt og dræbt. Foto: Ole Berg-Rusten

Over for norsk TV 2 afviser hun enhver tanke om en familiekonflikt.

»Det, jeg kan sige, er, at det i aller højeste grad kom som en overraskelse og som lyn fra en klar himmel. Samleveren har ikke opfattet, at hun har haft en dårlig relation til den sigtede. Ingen havde troet, at noget som dette kunne ske,« siger bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til TV 2.

Heller ikke Tor Kjærviks nevø, Petter Kjærvik, kan genkende forsvarerens billede af et konfliktfyldt forhold.

»Vi har talt om det i familien, og dette er helt ukendt for os,« siger han til lokalavisen Varingen.

Samboer avviser påstand om familiekonflikt før Tor Kjærvik-drapet.https://t.co/JR4SELGsxu — Knut A Rosvold (@knutarnold) April 14, 2021

Nevøen afslår at kommentere drabet eller omstændighederne omkring det yderligere, men understreger lige som også Kjærviks samlever, at det kom som ud af den blå luft.

Sønnen har endnu ikke forholdt sig til skyldsspørgsmålet, man efter drabet på faderen og drabsforsøget på stedmoderen meldte han sig selv til politiet.

Han har ifølge de norske medier valgt at samarbejde med politiet og blev tirsdag afhørt i over fem timer.

Forsvarer John Christian Elden afviser over for avisen VG at komme nærmere ind på, hvad det er for en konflikt, som sønnen skulle have reageret på.

Kjærviks nevø om konflikt-påstand: – Helt ukjent for oss https://t.co/H4DNlpGq10 — VG (@vgnett) April 14, 2021

»Men det er naturligvis af interesse for efterforskningen, om familiemedlemmer mener, at dette er en vrangforestilling fra den sigtedes side. Det kan have afgørende betydning for skyldspørgsmålet, at de mener det,« siger han i en sms til avisen.

Tor Kjærvik rundede de 70 år i marts og var så småt begyndt at drosle ned på sit advokatkontor.

Han har en lang række højt profilerede sager bag sig og arbejdede i løbet af sin karriere med en række forbrydelser, der trak opmærksomhed i medierne.

I den bestialske sag fra slutningen af 90erne, hvor tre mennesker blev likvideret i det såkaldte trippeldrab i Orderud, forsvarede han en af de mænd, der senere blev dømt i sagen.

Røa-drapet: Politiet bekrefter at siktede er sønn til Tor Kjærvik #nyheter #msn https://t.co/ZHKq9movkE — MSN Norge (@MSNno) April 13, 2021

Han forsvarede også en lang række andre tiltalte i store kriminalsager.

Onsdag blev Kjærviks søn, som er midt i 30erne, varetægtfænglset i fire uger.

Han er sigtet for drab og drabsforsøg.

Det er endnu ikke besluttet, om han skal gennem en retspsykiatrisk undersøgelse for eventuelt at fastslå, om han var utilregnelig i gerningsøjeblikket.