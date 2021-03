Fundet af en bombe fra 2. verdenskrig har sendt flere tusinder væk fra deres hjem i byen Exeter i England.

Bomben, der blev fundet på en byggeplads nær et universitet i byen, er nemlig ikke eksploderet, og derfor skal bomberyddere lørdag fjerne bomben.

Det er Royal Navy, der skal stå for at fjerne bomben, skriver Sky.

Og da eksperterne tror, at bomben fra 2. verdenskrig er ueksploderet, har man bedt borgere fra 2600 nærliggende boliger om at forlade deres hjem, mens bomben fjernes.

Royal Navy-bortskaffelseshold blev sendt til Glenthorne Road nær University of Exeter kl. 9 om fredagen:

»Beboere skal forsikres om, at militær, politi og partnere arbejder for at opretholde den offentlige sikkerhed,« fortalte politiet.

En nærliggende vejspærring er også på plads, sagde Devon og Cornwall Police:

»Politiet håber, at dette arbejde vil være afsluttet ved udgangen af ​​lørdag, men det vil blive styret af bombeholdsteamet,« fremgår det af en erklæring.