Storbritannien bliver første land i verden til at godkende medicin, der halverer risikoen for død og hospitalsindlæggelse med 50 procent – og så kan den indtages derhjemme.

Covid-19 er igen en alt for hyppig og uvelkommen gæst. Danmark registrerede torsdag 2598 nye smittede. I Storbritannien har det daglige antal smittede ligget over 40.000 i ugevis.

Det britiske sundhedsvæsen har på grund af frygt for et overbelastet sundhedsvæsen i ugevis tigget premierminister Boris Johnson om at igangsætte en såkaldt plan B med nye nedlukninger og restriktioner. Men indtil nu har Boris modsat sig videnskabens anbefalinger – og nu er der hjælp på vej.

Lagevrio (Molnupiravir), verdens første antivirale medicin til hjemmebrug, er blevet godkendt af den britiske sundhedsmyndighed MHRA. Det drejer sig om en antiviral pille, der tages oralt, og som dermed er let at benytte.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er i London. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er i London.

Den virker ved at forhindre virus' replikationsevne – altså covid-19s mulighed for at formere sig inde i kroppen på patienten.

»Dette er en historisk dag for Storbritannien. Brugen af den nye medicin bliver en gamechanger for os. Især for de sårbare og dem med lavt immunforsvar, som om ganske kort tid vil kunne bruge denne behandling hjemme hos sig selv,« siger sundhedsminister Sajid Javid til Daily Telegraph.

Ifølge det britiske sundhedsvæsen så mindsker den nye medicin, der fremstilles af medicinalfirmaet Merck i samarbejde med Ridgeback Pharmaceuticals, risikoen for hospitalisering og død med 50 procent.

»Vi har udført gennemgribende undersøgelser af medicinen Lagevrio. Den er både sikker og effektiv. Det er et nyt våben i arsenalet i kampen mod covid-19, og det, at behandlingen kan foregå i patientens hjem, kan få stor betydning, siger June Raine, direktør for MHRA.

Forsøg viser, at den nye medicin nedsætter risikoen for hospitalsindlæggelse og død fra covid-19 med 50 procent. Foto: Social Media Vis mere Forsøg viser, at den nye medicin nedsætter risikoen for hospitalsindlæggelse og død fra covid-19 med 50 procent. Foto: Social Media

Storbritanniens sundhedsvæsen har advaret om overfyldte intensivafdelinger, men udrulningen af den nye medicin menes at kunne være med til at afhjælpe dette, da medicinen skal tages derhjemme, og helst før sygdommen for alvor har fået fat.

Storbritannien har bestilt en halv million behandlinger, mens USA allerede inden de amerikanske myndigheder har godkendt, har bestil 1,7 millioner behandlinger. Den europæiske myndighed EMA er også ved at undersøge, om medicinen skal godkendes til brug i EU.

En kur er ikke helt billig. Den anslås at koste 700 dollar (næsten 4500 kroner), og derfor er det i første omgang også de svageste, der vil blive tilbudt behandlingen, ifølge den britiske sundhedsminister.

Det er den amerikanske medicinalgigant Merck, der sammen med Ridgeback Pharmaceuticals har udviklet den nye medicin Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Det er den amerikanske medicinalgigant Merck, der sammen med Ridgeback Pharmaceuticals har udviklet den nye medicin Foto: BRENDAN MCDERMID

Ved lanceringen af den løfterige medicin lod Merck (den amerikanske medicinalgigant, der står bag udviklingen af medicinen) forstå, at man vil tillade produktion af Lagevrio (Molnupiravir) i en række lande over hele verden.

'Vi har indgået en aftale, der vil gøre det muligt for 105 lavindkomstlande at fremstille og anvende vores medicin, når den er godkendt til brug i deres land,' skriver Merck i en pressemeddelelse.

Merck står dog også selv til en betragtelig gevinst. Medicinalgiganten anslår, at den banebrydende medicin vil have indbragt dem 7 milliarder dollar før udgangen af 2022.