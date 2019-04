Sophie Turner, der spiller Sansa Stark i "Game of Thrones", fortæller, at hun overvejede at begå selvmord.

"Game of Thrones"-stjernen Sophie Turner overvejede at begå selvmord, efter at hun fik kritik for sin optræden i hitserien.

Det fortæller hun i et interview i en podcast med den kendte amerikanske talkshowvært Dr. Phil. Det skriver det amerikanske underholdningsmedie US Weekly.

Den nu 23-årige skuespillerinde, der spiller Sansa Stark i serien, fortæller, at hun fik en depression som 17-årig - fire år efter at hun begyndte på serien.

- Det er mærkeligt. Jeg var ikke særlig deprimeret, da jeg var yngre, men jeg tænkte meget på selvmord. Jeg ved ikke hvorfor, siger Sophie Turner i podcasten.

- Måske var det bare en mærkelig fascination, jeg havde. Jeg tror dog aldrig, at jeg ville have gjort det. Jeg ved det ikke, siger hun.

Sophie Turner fortæller, at hun modtog hårde kommentarer på de sociale medier, der bidrog negativt til hendes psykiske problemer.

Hun troede på alt, hvad hendes kritikere skrev, siger hun.

- Folk sagde: "Ej, Sansa har taget fem kilo på", eller "ej, Sansa er blevet tyk", eller "Sansa skal tabe sig fem kilo". Der var en masse kommentarer om min vægt, om min dårlige hud, eller at jeg var en dårlig skuespiller, siger hun.

- Og jeg troede på det. Ja, jeg er tyk, har dårlig hud og er en dårlig skuespiller. Så jeg fik ofte kostumeafdelingen til at stramme mit korset ind. Jeg blev meget selvbevidst, siger Sophie Turner.

/ritzau/