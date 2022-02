Galyna Gnedkova Madsen vågnede op til, hvad der hele livet, har været hendes værste mareridt.

De sidste 16 år har hun boet i Danmark – hendes forældre i Ukraine. Derfor sover hun altid med lyd på telefonen, hvis nu der skulle ske noget. Og klokken seks torsdag morgen, blev hun vækket af det opkald, hun har frygtet, fra sine forældre.

»'Lille skat, det værste er sket, krigen er kommet' sagde de. De er virkelig bange,« fortæller Galyna Gnedkova Madsen.

Herefter gik der flere timer med at ringe og skrive rundt til alle, hun kender. Flere gange nåede hun at tænke, om hun var ved at blive skør. Så meldte hun sig syg fra arbejde.

»Jeg er fuldstændig psykisk ødelagt og knust. Det eneste, jeg kan tænke på, er krig. Vi sidder jo bare her og venter. Jeg kan ikke spise eller sove, jeg kan kun græde,« siger Galyna Gnedkova Madsen og fortsætter:

»Jeg frygter, internetforbindelsen ryger, så jeg ikke kan komme i kontakt med mine forældre. Så kan jeg sidde og se på Facebook og i fjernsynet, hvad der sker uden at vide, om de er okay,« siger Galyna Gnedkova Madsen.

Galyna Gnedkova Madsen er byen Cherkassy cirka tre timer fra Kiev. Der er endnu ingen angreb på byen, men de føler sig tæt på. Nogle gange kan de også høre de store maskiner flybe forbi på himlen.

Galyna Gnedkova Madsen er byen Cherkassy cirka tre timer fra Kiev. Der er endnu ingen angreb på byen, men de føler sig tæt på. Nogle gange kan de også høre de store maskiner flybe forbi på himlen.

»Mine forældre er gamle. De er for svage til at flygte. Jeg har ringet til alle, jeg kender, og bedt dem om at beskytte dem. Jeg kan ikke hjælpe dem. Jeg er magtesløs,« forklarer Galyna Gnedkova Madsen.

Hun frygter, at hvis krigen ikke tager livet af dem med våben, så gør den det psykisk.

»Min far har dårligt hjerte. Og han er meget ukrainsk, han elsker ukraine af hele sit hjerte. Han har frygtet det her i så mange år. Jeg er bange for, hans hjerte ikke kan holde til det. Den stres det er ikke at vide, om der kommer et våben ind ad vinduet, eller om det er et bombefly, der flyver over dig,« siger Galyna Gnedkova Madsen.

Det er ikke kun forældrene, der fylder i Galyna Gnedkova Madsens bekymrede tanker. Hun har to fætre, der har meldt sig til at forsvare Ukraine.

»Vi har i dag sagt farvel. Jeg prøvede at sige til dem, at de ikke må tænke sådan, at de kommer tilbage. Men det ved jeg jo ikke. Jeg er stolt af dem, men det er forfærdeligt. De er kun 33 og 42 år,« siger Galyna Gnedkova Madsen.

Galyna Gnedkova Madsen oplever, hvordan angrebet har skabt splittelse, selv i hendes egen trygge base i Danmark.

»Jeg har russiske venner. En af mine veninder har jeg kendt i 11 år. Eller jeg troede, vi var veninder. Nu støtter hun Putin i det her. Det er hårdt. Jeg er hjerteknust, og jeg kan aldrig tilgive,« siger hun.

Hun klamrer sig stadig til et spinkelt håb for fremtiden.

»Jeg håber, vi kan få en mere fredelig afslutning på det her. Vi vil ikke have krig,« afslutter Galyna Gnedkova Madsen.