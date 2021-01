Storbritannien har med kort varsel fuldstændig ændret sine planer om coronavaccation og kan derfor vaccinere dobbelt så mange i løbet af de kommende uger. Vi kan gøre det samme i Danmark, og ifølge en ekspert kan vi redde mange liv, hvis vi tør.

Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde. Og den hastigt eskalerende sundhedskrise i Storbritannien har tvunget briterne til at tænke ud af boksen.

Én indsprøjtning i stedet for to

På trods af at briterne var de første til at påbegynde vaccination med Pfizers vaccine og forleden også blev de første til at godkende AstraZenecas ditto, så går udrulningen simpelthen for langsomt i forhold til smittespredningen.

Eksperter vurderede denne uge, at der er brug for to millioner vaccinationer ugentligt for at undgå en sundhedskatastrofe. Så mange vacciner er der simpelthen ikke i omløb, og derfor går man nu radikalt til værks.

I stedet for de planlagte to vaccineindsprøjtninger med tre ugers mellemrum tilbydes alle nu kun én indsprøjtning – og så en opfølgning tre måneder efter. På den måde bliver det med et pludselig muligt at få vaccineret dobbelt så mange i en fart.

B.T. har talt med ophavsmanden til den opsigtsvækkende idé, David Salisbury, som er tidligere britisk vaccinationschef. På under en uge er det lykkedes ham at overtale den britiske regering til helt at skifte strategi.

»Jeg nærlæste konklusionerne på Pfizers store coronaforsøg, og ser man nøje efter, står det klart, at én dosis vaccine er nok til at opnå en effektivitet på hele 91 procent. Den sidste dosis giver kun fire procent ekstra effektivitet, og i stedet for at bruge al den dyrebare vaccine på at opnå kun fire procent yderligere sikkerhed for mennesker, der i forvejen er godt beskyttet, så var mit forslag at give dobbelt så mange beskyttelse i en fart,« sagde David Salisbury.

Nu bliver tanken til virkelighed. Storbritannien følger ikke længere producenternes anbefaling. Udmeldingen blev mødt af kritik fra flere sider, blandt andet fordi man jo har lovet den ene million patienter, der allerede har fået første stik, at de skulle have det næste om nogle uger, og også fordi nogle mener, at det er uansvarligt ikke at følge den opskrift, man ved virker.

Danmark kan gøre det samme

Men de britiske myndigheder står fast. De siger at det ville være meningsløst ikke at prioritere at beskytte så mange som muligt så hurtigt som muligt. Og den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, siger, at hele befolkningen på denne måde kan være vaccineret til påske.

Adspurgt, om en lignede strategiændring ville virke i Danmark, svarede David Salisbury:

»Ja, selvfølgelig. Alle lande med et stigende antal syge, indlagte og døde bør kraftigt overveje at gøre som os. Hvis Danmark har masser af vaccine, så er der måske ingen grund til at skifte strategi, men det er mit indtryk, at det ikke er tilfældet.«

Der er dog ikke noget, der tyder på at det sker med det samme. Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, var ikke umiddelbart begejstret for briternes tiltag. Til B.T. fortalte Lundgren, at han synes, det er en uovervejet satsning:

»Det er et eksperiment, der sker på befolkningsniveau, og ikke som studie. Der har været stor diskussion af, om det går for hurtigt. Det gør det så i hvert fald nu.«

Farligere ikke at gøre noget

Men David Salisbury mener, at det er uforsvarligt ikke at reagere nu. Den britiske regerings rådgivere er overbeviste om, at nytænkningen både vil redde mange liv og samtidig bevirke, at man hurtigere igen kan få åbnet samfundet op.

Det er tankevækkende, at briterne vælger fuldstændigt at ændre på udrulningen, og logikken bag planen giver jo rigtig god mening: Vil man helst have én million, der er vaccineret med 95 procents beskyttelse, eller to millioner med 91 procent med den samme mængde vaccine? Er svaret ikke indlysende?

Noget kunne tyde på, at flere andre europæiske lande kan blive presset til at tage en lignende beslutning. Den engelske mutation, der er ca. 70 procent mere smitsom, har bredt sig til hele Europa. I Danmark er der officielt kun 45 smittede med den nye mutation, men der formodentligt et mørketal på mange hundrede, og det er altså den mutation, der på få uger fuldstændigt har lagt London ned.

Tysk vaccineopfinder rystet over EU

EUs medlemslande mangler vacciner, og problemet kan blive endnu værre den følgende tid. Udvikleren af Pfizer og BioNTechs banebrydende vaccine, tyske Ugur Sahin, fortalte Der Spiegel, at han er meget overrasket over, at EU ikke har indkøbt mere vaccine, end man har:

»Man har helt klart satset på, at mange forskellige vacciner ville blive klar. Man har tænkt, at det nok skulle gå, at det ikke var så slemt, og at man havde det under kontrol. Jeg er faktisk rystet,« sagde Ugur Sahin.

Der er, som landet ligger, ikke engang nok vaccine til at give de 446 millioner EU-borgere det første skud og derfor overhovedet ikke nok til at tilbyde alle to indsprøjtninger. Mon ikke at den interne kritik af EUs vaccinestrategi vil tage til?

Der er ikke vaccine nok i Danmark lige nu til, at vi på kort tid kan få vaccineret alle de mest udsatte to gange. Gjorde man som briterne, ville vi kunne vaccinere dobbelt så mange. Mon ikke at de danske myndigheder har blikket stift rettet mod London de kommende uger for at se, om satsningen virker?