Plask. Så lå de der, i en af Venedigs mange kanaler.

For en gruppe turister endte det således som en uventet våd oplevelse, da de skulle se nærmere på det populære, italienske bys seværdigheder.

Det skriver Guardian – og du kan se en optagelse af de våde turister øverst i artiklen.

Uheldet skete nær Markuspladsen, da gondolen med gruppen af turister fra Kina skulle sejle under en bro.

Indtil da havde de angiveligt være temmeligt urolige og skulle konstant have skiftet plads og have bevæget sig rundt for at tage billeder.

»Selvom gondolieren råbte, at de skulle lade være, fordi det var farligt, blev de bare ved med at gøre det,« bliver det lokale medie La Nuova citeret for at have skrevet om episoden:

»Med nærmest al vægt i den ene side af båden, kom den i ubalance og kæntrede.«

Gruppen af turister endte i vandet, hvor man på optagelsen, der har spredt sig på sociale medier, kan høre dem råbe og græde.

De skulle dog alle være blevet reddet sikkert på land.