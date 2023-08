Når man skal, så skal man, og det er ikke altid, at man er herre over, hvor og hvornår det sker.

Og i Lofotodden National Park i Norge har gæsterne i nationalparken simpelthen skidt i så stor stil, at det er endt med at blive et problem for de besøgende og lokalbeboerne.

Det skriver det norske medie Børsen.

Problemet er ikke kun lugten og synet, men også at det kan føre til høje værdier af e-coli bakterier.

Hvorfor det lige er naturparken i Lofotodden, der oplever en stigning i menneskelig afføring, vides ikke, men nu har parken taget kampen op med et nyt tiltag.

Hvor det er normalt at se bæposer til hunde på gader og stræder, så er det ikke så ofte, at man se bæposer til mennesker.

Men i Lofotodden National Park har det vist sig at være en kæmpe succes

»Projektet skulle have varet til 4. august, men omkring 20. juli løb vi tør for poser. Vi var i stand til at købe nogle ekstra poser undervejs, men vi var nødt til at afslutte det tidligere end planlagt,« siger nationalparkchef i Lofotodden nationalpark, Ole-Jakob Kvalshaug, til Børsen.

Projektet, der er lavet i samarbejde med det norske institut for naturforskning (NINA), blev sat i søen 7. juli, hvor poser og containere blev sat op i den billedskønne park, hvor skilte gjorde gæsterne opmærksomme på, at de nu kunne skide i det fri, uden at det ville genere andre.

Poserne var gratis, men de skulle formentlig have bestilt mere end 400 poser.

NINA kan endnu ikke konkludere nogle resultater ud fra poseprojektet, men de fortæller, at de har et indtryk af, at det har været en succes for gæsterne, som selv var opmærksomme på deres påvirkning på miljøet i parken.

Chefen for nationalparken har nu givet budskabet videre til politikerne, som han synes skal tage ansvar, fordi parken er et af de mest vigtige naturområder i Norge.