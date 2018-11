Har du aldrig kastet op på et museum før, kan der være en risiko nu. Verdens mest ulækre madvarer er nu samlet på ét sted.



På ‘Disgusting Food Museum’, der er åbnet i Malmø i Sverige, kan du nu dufte og smage dig gennem det klammeste fra hele verden.



De første besøgende har været forbi udstillingen, der byder på alt fra kinesiske til islandske delikatesser.



Ambitionen med museet er at udfordre forestillingen om, hvad der er ulækkert.



»Hvad vi synes er ulækkert, er noget, vi lærer - det er udelukkende kulturelt bestemt,« siger museumsdirektør, Samuel West, til CNN.



I videoen øverst kan du få din egen smagsprøve på udstillingen, der allerede siden åbningen 29. oktober har fået besøgende til at kaste op.



‘Disgusting Food Museum’ udstiller i Malmø frem til den 27. januar. Herefter vil Samuel West tage museet med videre til andre byer.